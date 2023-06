Primer respaldo de Alberto Fernández a Sergio Massa: «Va a ser el próximo presidente»

Luego de la tensión desatada por el cierre de listas del fin de semana, este martes el presidente Alberto Fernández mostró, por primera vez, su apoyo a la candidatura de Sergio Massa, que selló la unidad de gran parte de Unión por la Patria. «Va a ser el próximo presidente de los argentinos» le dijo el mandatario al ministro de Economía, durante un evento que ambos compartieron organizado por la Cámara Argentina de la Construcción.

“Sergio acaba de hablar y se quería quedar a escucharme, pero tiene que ir a arreglar el problema del Fondo así que le dije ´andá, que es más importante eso´, comenzó diciendo Fernández, luego de que el titular del Palacio de Hacienda encabezara un discurso ante los empresarios del sector.

Y añadió: «Igualmente, hoy ustedes tienen un privilegio, un privilegio importante y es que van a escuchar a a escuchar ahora en un ratito la opinión del Presidente de los argentinos y acaban de escuchar la opinión del futuro Presidente”.

El mandatario, que antes del cierre de listas se mostraba a favor de las PASO en el oficialismo, aseguró que el aspirante a sucederlo «utiliza argumentos parecidos a los míos en relación a la pandemia, la guerra y la sequía«, ya que «eso ocurrió en verdad«.

«Será el próximo Presidente«, remató Fernández, ante un auditorio compuesto por referentes, inversores y empresarios ligados al rubro de la construcción, cuya cámara reunió a los principales dirigentes del gobierno nacional esta tarde.

Alberto Fernández apuntó contra la gestión de Mauricio Macri: «No todo es lo mismo en política»

Durante su discurso, el Presidente hizo referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que cuando llegó al gobierno en 2019 se le exigió al organismo «una garantía para utilizar el 2% del PBI en obra pública«, lo que «no le causó ninguna gracia» a sus autoridades.

En esa línea, consideró que la inversión pública en infraestructura «es fundamental» para la actividad económica y afirmó que durante su administración se hicieron «más del doble» de obras en comparación con la presidencia de Mauricio Macri.

«Nos tocaron tiempos díficiles, pero no dejamos de hacer, hicimos obras públicas porque creímos que todo el país las necesitaba. No hay un solo municipio de la Argentina que no haya recibido una obra y si lo hay, que venga acá y me desmienta«, desafío el jefe de Estado, en otro pasaje de su exposición ante la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.

También destacó el rol del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katoopodis, al que le atribuyó un «plan de obras como hace tiempo no tenía el país», y pidió que sea recordado en el tiempo, comparando su gestión con la del sanitarista Ramón Carrillo, ministro de Salud durante los gobiernos de Juan Domingo Perón.