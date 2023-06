Tolosa Paz le respondió furiosa a Cristina Kirchner: «El destrato no se me va a borrar fácil»

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió a los dichos de Cristina Kirchner en el marco de las negociaciones por el cierre de listas. En una entrevista con el periodista Jorge Rial en Radio 10, la funcionaria aseguró que la vicepresidenta «tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad».

Tolosa Paz, quien fue mencionada en las últimas semanas como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se refirió al trato recibido por parte de la vicepresidenta durante las negociaciones internas del partido. Afirmó que, aunque la considera una figura importante dentro del peronismo, el trato recibido fue doloroso y no se le borrará fácilmente de la memoria.

«Sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando. La admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí», expresó Tolosa Paz.

A su vez, la ministra de Desarrollo Social reiteró su lealtad al proyecto político liderado por Cristina Kirchner, a pesar del descontento por el trato recibido. «Resisto al archivo. Vayan a buscar lo que quieran, desde mi temprana edad he defendido y seguiré defendiendo, a pesar de lo que ella piense de mí, a Cristina Kirchner. Porque la lealtad es con uno mismo a un proyecto político«, afirmó.

En relación a los comentarios de Cristina Kirchner sobre las discusiones internas en Unión por la Patria para definir una lista de unidad encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, Tolosa Paz señaló que la idea de plantear una interna en la provincia de Buenos Aires junto a la postulación presidencial de Daniel Scioli tenía como objetivo armar estructuras en todas las provincias para sostener la candidatura del embajador en Brasil.

«La verdad es que pasaron muchas cosas de un tremendo dolor, de una tremenda decepción, pero tenemos la vocación de seguir construyendo, jamás por cargos sino por entendernos parte de un peronismo que quiere reflejar sus posiciones internamente y cuando hay síntesis, acatar la construcción de esa síntesis«, afirmó Tolosa Paz.

La ministra también reveló cómo recibió las críticas de la vicepresidenta. «Cristina cuando quiere dar palitos en realidad da palazos y ayer sentí que me lo dio. Cristina no me pegó un palito, me pegó un palazo«, manifestó la funcionaria. Asimismo, rechazó la idea de que las posiciones políticas se definen por cargos y enfatizó que su participación política no está impulsada por intereses personales.

Los comentarios que realizó Cristina Kirchner ayer, cuando compartía un acto con Sergio Massa, volvieron a generar tensiones dentro del partido. Estos dichos solo evidencian las diferencias y los desafíos en la construcción de la unidad de cara a las próximas elecciones.

«¿Hay que desdramatizar lo que pasó? Okey si, pero no a cualquier costo, ni yo ni Cafiero hacemos política por un cargo«, concluyó la funcionaria.

Santiago Cafiero negó la traición hacia Daniel Scioli: «Nunca se tuvo la intención de bajarlo de las PASO

El Canciller argentino, Santiago Cafiero, salió a desmentir las acusaciones respecto a la «traición» hacia el embajador en Brasil, Daniel Scioli, luego de que este se viera obligado a declinar su candidatura en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, Cafiero descartó cualquier destrato por parte del presidente Alberto Fernández y rechazó discutir versiones que «no contribuyen en nada».

Ante las afirmaciones de Scioli sobre el mal trato recibido durante las negociaciones, el funcionario aseguró que «nunca se tuvo la intención de bajarlo de las PASO». Además, enfatizó en la amistad entre el presidente y el embajador, así como en la gran valoración que tiene Scioli tanto en el oficialismo como en la oposición.

El Canciller también hizo hincapié en la importancia de la unidad dentro del peronismo y la necesidad de escuchar todas las voces. Afirmó que «los liderazgos del espacio acordaron avanzar en una fórmula de unidad encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi». Resaltó que la participación política es útil y genera volumen, pero también señaló la importancia de trabajar en conjunto y sin pedir nada a cambio.

Para concluir, Cafiero llamó a dejar de lado las discusiones sobre lo que no sucedió y centrarse en construir una estrategia ganadora para el peronismo. Reforzó la importancia de ofrecer a la ciudadanía un «programa de gobierno y desarrollo que permita que Argentina avance».