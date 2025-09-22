Primero Neuquén definió a sus autoridades: qué funcionarios de Mariano Gaido estarán en la conducción

Primero Neuquén, el partido del intendente capitalino Mariano Gaido, definió a los integrantes de su conducción. La agrupación había convocado a elecciones internas para este domingo. Como solo se presentó una lista, serán los candidatos de esa nómina quienes ocupen los cargos puestos a consideración.

El sello, creado a mediados de 2023, tomó impulso el año pasado y en abril de este 2025 obtuvo el reconocimiento provisorio de la Justicia Federal, paso administrativo clave en el camino hacia la habilitación definitiva.

Entre los puestos de conducción partidaria aparecen varios nombres conocidos del gabinete municipal. Algunos de ellos son Mauricio Serenelli (secretario de Vinculación Estratégica), Mónica Pesce (subsecretaria de Ingresos Públicos) y Noelia Rueda Cáceres (subsecretaría de Coordinación Administrativa e Institucional).

De acuerdo a lo explicado por fuentes partidarias en contacto con Diario RÍO NEGRO, Primero Neuquén debía elegir a 11 integrantes titulares y cuatro suplentes de su Junta Directiva. También a 10 miembros titulares y cinco suplentes de su Asamblea Legislativa.

Primero Neuquén, con autoridades definidas: quiénes son

Así, la proclamación, cuya fecha todavía no se estableció, dejará como presidente del primer organismo a Pablo Vladimiro Gutiérrez. Le seguirán María Morena Traversi (vicepresidenta), Israel Darío David Silva Demis (secretario general) Mónica Gabriela Pesce (tesorera), María Julieta Castro (tesorera suplente), Federico Abel Sacchi (secretario administrativo), Brenda Elizabeth Mellado (vocal titular), Nicolás Ariel Millan (vocal titular), Yasmin Rocío Buamscha (vocal titular), Juan Pablo Guircao (vocal titular) y María Belén Milagros Aostri Garasa (vocal titular).

Como vocales suplentes estarán Julián Tello, Itatí Ayelén Pintos, Gonzalo Alfredo Vilca y Fernanda Oriana Rodríguez.

En la asamblea, por su parte, estarán en el rol de vocales titulares Mauricio Serenelli, Noelia Luz Marina Rueda Cáceres, Gonzalo Ismael Silva, Jesica Mariel Silva Demis, Mario Fabián Tello, Mónica Alejandra Álvarez, Marcelo Alberto Olmazabal, Luciana Ester Anzorena, Mariano Nicolás Di Nasso y Mónica Ailén Maive Zenteno.

De vocales suplentes quedarán Santiago Ariel Piovacari, María Cristina Blasco, Sebastián Iván Cifuentes, Mariana Daniela Rueda y Roberto Daniel García.

Un acuerdo electoral con Rolando Figueroa

El partido viene de formalizar, hace unos meses, un acuerdo electoral que con La Neuquinidad, el frente del gobernador Rolando Figueroa que competirá en las elecciones legislativas de octubre.

En su momento, cuando la creación del espacio fue anunciada en público, fuentes partidarias habían asegurado que estaría circunscripto a la disputa municipal, que recién tendrá un nuevo turno en 2027, el primero que se hará sin la participación de Mariano Gaido desde 2015.