Primero Neuquén, el partido de Mariano Gaido, tendrá internas sin competencia: a qué se debe

Primero Neuquén, el partido impulsado por el intendente Mariano Gaido, irá a internas para elegir sus autoridades partidarias con una sola lista en carrera, según confirmaron a Diario RÍO NEGRO fuentes que están al tanto del proceso.

De acuerdo al cronograma establecido, los interesados en competir tenían tiempo para presentar sus candidaturas hasta el pasado 3 de septiembre, instancia en la que se constituyó una sola nómina de postulantes, inscripta como «A».

La agrupación había convocado a internas para elegir la composición de su Asamblea Legislativa (10 miembros titulares y cinco suplentes) y la Junta Directiva (10 miembros titulares y seis suplentes, de acuerdo a la última modificación del estatuto interno).

Si bien los integrantes de la única lista que se presentó no fueron dados a conocer, se presume que serán ellos quienes ocupen los lugares puestos a consideración.

Los comicios fueron convocados para este domingo, entre las 8 y las 18, en la sede de Primero Neuquén sobre la calle Mar Argentino al 328 de la capital provincial.

Entre las fechas destacadas, se había fijado además al 5 de septiembre como plazo límite para la definición de las listas en competencia y al 8 de septiembre para la oficialización de la boleta.

Antes de las internas, Primero Neuquén adoptó su símbolo

El partido inició su camino de conformación el 2024 y en abril de este año obtuvo el reconocimiento provisorio de la Justicia Federal como paso previo al definitivo.

Con ese objetivo en mente, sus apoderados presentaron en los últimos días el logo que utilizará el espacio.

El símbolo fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación y sometido a un proceso de consulta en el registro nacional de partidos políticos. Esa revisión no encontró «símbolos, lemas, o emblemas» que sean «iguales o similares a los se pretende registrar», se indicó un escrito firmado por la jueza federal con competencia electoral en Neuquén, Carolina Pandolfi.