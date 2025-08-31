El partido de Mariano Gaido irá a internas en septiembre: qué cargos elegirá Primero Neuquén

El intendente y el gobernador, durante la firma del acuerdo político. Foto: Matías Subat.

Primero Neuquén, el partido del intendente Mariano Gaido, convocó a comicios internos para elegir autoridades partidarias y llenar un casillero más en el camino hacia su reconocimiento definitivo en la Justicia Federal.

El llamado se publicó el viernes en el Boletín Oficial de la provincia y se hará el próximo 21 de septiembre, cuando se habilitará la sede partidaria para sufragar entre las 8 y las 18.

La agrupación, que inició su recorrido de conformación el año pasado, obtuvo en abril el reconocimiento provisorio por parte de la jueza federal con competencia electoral en Neuquén, Carolina Pandolfi.

Con ese visto bueno, quedó en condiciones de iniciar su proceso de afiliaciones, otro de los requisitos para conseguir la habilitación definitiva como partido de distrito.

En el plano político, el espacio que se referencia con el intendente pero también con varios funcionarios de su gestión en el municipio capitalino selló en junio un acuerdo político con el gobernador Rolando Figueroa y su frente de La Neuquinidad.

El entendimiento tuvo como principal impronta la defensa de los intereses de la provincia frente a la Nación, en un contexto de fuerte recorte a la obra pública y de polarización electoral, rumbo a las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Internas en Primero Neuquén, el partido de Mariano Gaido: el cronograma electoral

Según explicaron a Diario RÍO NEGRO desde Primero Neuquén, las internas serán para cubrir los cargos de los órganos partidarios, representados en la Asamblea Legislativa y la Junta Directiva, que elegirán cada una 10 miembros titulares y cinco suplentes.

El cronograma electoral empezará el próximo 1 de septiembre, fecha hasta la cual habrá plazo para presentar impugnaciones al padrón. La presentación de las listas, en tanto, será el 3 de septiembre, mientras que la definición de las mismas y la oficialización de la boleta se concretarán el 5 y el 8 del próximo mes.

Finalmente el 21 de septiembre tendrán lugar los comicios, que se harán en la sede partidaria ubicada sobre la calle Mar Argentino al 328 de la ciudad de Neuquén.