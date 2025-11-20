Procesaron al exministro de Transporte bonaerense Jorge D´Onofrio por lavado de dinero: lo embargaron por $350.000.000

Procesaron al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, y trabaron un embargo sobre sus bienes y dinero por $350.000.000. La Justicia determinó que el exfuncionario fue coautor de lavado de dinero, en la causa que investiga irregularidades en multas de tránsito y VTV.

El Juzgado Federal de Campana consideró que su delito fue agravado por su calidad de funcionario público al momento de los hechos.

A pesar de esto, la resolución también consideró que se mantenga la libertad provisoria del exfuncionario, en los términos del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Argentina. Se mantendrá la inhibición de sus bienes.

Procesaron al exministro de Transporte bonaerense Jorge D´Onofrio: la medida del juez federal

La medida del juez federal Adrián González Charvay también recayó sobre Facundo Asencio, exdirector de Fiscalización y Control. No obstante, este último no tuvo un agravado por ser funcionario público, ya que no se pudo constatar una relación directa entre su trabajo de ese momento y la maniobra que investiga la Justicia.

La causa en cuestión inició el 5 de septimebre de 2024, a partir de una denuncia que indicaba que Jorge D´Onofrio era el líder -junto a la concejal Pilar Pombo- de una “estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funcionarios y establecimientos de jerarquías”.

El texto también aseguró que el objetivo de esta asociación era “sustraer de las arcas del Estado provincial y los municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, para acumular siderales sumas de dinero invertidas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita”.

La Justicia investiga en la causa la adquisición por parte de D’Onofrio de una camioneta marca Audi, modelo Q8, a través de Facundo Asensio. El vehículo habría sido registrado el 19 de octubre de 2023, por un valor declarado de $30.000.000, aunque el seguro del vehículo alcanzaba los $173.800.000 en ese año.

La investigación sostiene que el uso, dominio y disposición del rodado correspondían en realidad al exministro de Transporte, que figuraba como autorizado para conducir el Audi y pagaba el Telepase que tenía el vehículo.

Asimismo, el documento indica que en la operación también se incluyó la suscripción de un contrato entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. por la suma de $30.000.000. Los accionistas de la sociedad son los padres de Asencio, y no registra actividad económica ni domicilio.

Cuándo renunció Jorge D’Onofrio, el exministro de Transporte bonaerense

D’Onofrio presentó la renuncia a su cargo en Transporte el 30 de diciembre pasado “por motivos personales” y tras semanas de desgaste y el avance de las causas por lavado de dinero en manos de González Charvay y de otra por corrupción con las fotomultas y la VTV, a cargo del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta.

En ese expediente, D’Onofrio fue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV.