Abren nuevo ingreso por Mosconi a la Ruta 65: la obra que promete descomprimir el acceso a Cipolletti

Con la presencia del gobernador de la provincia Alberto Weretilneck y el Intendente Rodrigo Buteler se inauguró el ingreso a Cipolletti por el paso a nivel de calle Mosconi, el cual reemplaza el ingreso eliminado en Vélez Sarsfield.

Esta modificación se enmarca en la obra de Intersecciones canalizadas sobre Ruta Provincial N° 65 y tiene como objetivo crear empalmes con la avenida Circunvalación Perón y la calle Mosconi, sectores históricamente conflictivos por el cruce de flujos vehiculares.

La construcción de los derivadores de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 cuenta con una inversión del Gobierno Provincial de más de $1.600 millones. Y será llevada a cabo por Vialidad de Rio Negro en conjunto con la Municipalidad de Cipolletti.

Durante la inauguración el gobernador destacó: «Los vecinos ahora que entran a esta parte de Cipolletti, no tienen que meterse en el nudo de circunvalación y Ruta Chica. Los que van para Fernández Oro, Allen o los que vienen de Neuquén, se evitan entrar a dentro de la ciudad, que es lo que estamos buscando», en referencia a quienes transitan esta ruta cotidianamente y se ven demorados al tener que entrar en la ciudad.

Además, el intendente de la localidad destacó que la iniciativa forma parte de una estrategia integral de ordenamiento vial para toda la ciudad. En ese marco, anticipó algunas obras pendientes como «la rotonda de San Luis y Santa Cruz» y otras previstas para el próximo año, entre ellas «la doble vía de la avenida Perón con ciclovía y la nueva rotonda en San Luis y Circunvalación Illia».

La segunda etapa del proyecto vial será en Perón y Ruta 65

La obra de intersecciones canalizadas incluye dos intervenciones: la ya habilitada y otra que se realizará en la Ruta Provincial 65 y la avenida Perón, un punto clave por la gran circulación de vehículos. La idea principal es que los derivadores en este sector no solo mejoren la calidad de vida de los vecinos al reducir los tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial, sino que también mejoren el ordenamiento urbano del sector este de Cipolletti.

Buteler señaló que esta intervención también incluirá semáforos inteligentes, con giros a la derecha y a la izquierda, para descomprimir las colas. «Hay una inversión muy importante en conectividad vial. En un contexto que Cipolletti es una de las ciudades que más crece con una tasa de crecimiento del 3% anual, y hace que nos preparemos a nivel vial”, detalló.