Gobierno anunció la compra de 43 trenes para el AMBA: invertirá US$ 300 millones

La Secretaría de Transporte oficializó que el Gobierno invertirá US$ 300 millones para comprar coches y equipo ferroviario. La decisión fue comunicada a través de Trenes Argentinos con el motivo de «mejorar la frecuencia de servicios».

La compra está proyectada para adquirir 43 unidades ferroviarias cero kilómetro, compuestas por 150 coches de pasajeros y elementos tecnológicos de servicio para adaptar y mejorar el transporte. Estos insumos proyectan brindar proyección y mantenimiento en los primeros tres años de funcionamiento.

Según informó la Secretaría de Transporte, la suma de los trenes permitirá: “Mejorar la frecuencia de los servicios, reducir los tiempos de viaje y optimizar las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros”. Las unidades son denominadas Unidades Múltiples Diésel (DMU), y estarán adaptadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

La adquisición de las nuevas unidades ferroviarias impulsa por una opción de transporte más eficaz y de ahorro. El traslado de los nuevos trenes consumen casi un 50% menos de combustible y recursos con respecto a las unidades anteriores. Este cambio genera una opción de ahorro y eficacia mayor para el gobierno.

Gobierno anunció la compra de 43 trenes para AMBA: qué otras inversiones se esperan

Desde hace una década que el Gobierno Nacional no modificaba ni adquiría nuevos elementos ferroviarios. Este servicio es uno de los más importantes de la capital, ya que, según registros de la Secretaría de Transporte, 1,3 millones de personas utilizan el tren a diario.

Desde el Gobierno informaron la simplificación de normas técnicas, como también un aumento del 75% para las capacidades del personal ferroviario. También se informó el avance para la privatización de los trenes de carga, el cual se publicará en el Boletín Oficial de diciembre.

La privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A está encaminado por el gobierno para inicios del 2026. La compañía trabaja en 17 provincias y se especula con la venta a través de una desintegración vertical: La venta de piezas ferroviarias como vagones y locomotoras, vías ferroviarias e inmuebles aledaños, como también el remate de los talleres.

El modelo de privatización establecerá una adquisición total de la empresa. Todo esto aprobado por el Decreto 67/2025 sobre la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A