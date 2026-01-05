Elegir fiscales, camaristas civiles y jueces laborales, las pendientes del Consejo de la Magistratura de Neuquén para 2026

El Consejo volverá a reunirse en febrero para proseguir con algunos de los concursos en marcha. (Matías Subat)

El presupuesto del Consejo de la Magistratura de Neuquén estima que el organismo realizará 15 concursos en 2026. Es un cálculo conservador: solo del año 2025 le quedaron pendientes de resolver 13, varios de los cuales debería haber concluido en diciembre.

Es una práctica habitual en el Consejo encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores. De acuerdo con la memoria anual del año 2024, que aprobó a finales de noviembre, en aquel ejercicio completó 24 vacantes, y 18 de ellas venían de arrastre del 2023.

Un puesto que casi con seguridad se intentará cubrir durante 2026 es el de juez o jueza Penal del Niño, Niña y el Adolescente que dejó Dardo Bordón al jubilarse. Se estableció un mecanismo de subrogancia provisorio con jueces del interior.

En el balance del 2025 hay que incluir que tres concursos los declaró fracasados. El último fue el caso del juzgado de Ejecución Penal del interior, en el que competía el magistrado mendocino Miguel Sarmiento, sometido a un juri en su provincia.

Un caso testigo

Hay una polémica nacional en torno al tema: lo denunció un diputado en desacuerdo con el contenido de sus fallos. El juez -y quienes lo respaldan- dicen que es un claro caso de persecución política.

Sarmiento ganaba con comodidad por antecedentes y por conocimientos técnicos, pero el Consejo de la Magistratura resolvió declarar fracasado el concurso después de la entrevista personal.

Lo fundamentó en que «si bien rige el principio de inocencia, la sustanciación de un Jurado de Enjuiciamiento por hechos vinculados directamente al ejercicio de la función jurisdiccional genera una situación de incertidumbre incompatible con la inmediatez y la ejemplaridad que requiere la cobertura de una vacante en nuestro Poder Judicial».

La mayoría del cuerpo agregó: «la naturaleza del proceso de selección busca no solo idoneidad técnica, sino también la solvencia ética y la estabilidad funcional, extremos que en la actualidad se encuentran bajo revisión institucional en otra jurisdicción«.

La entrevista personal

La consejera Andrea Paz (colegio de abogados) hizo un voto aparte en el que marcó diferencias: «La entrevista personal constituye una instancia central del procedimiento», dijo.

«El orden de mérito provisorio», en referencia a las etapas de antecedentes y exámenes escrito y oral, «no permite asegurar, de manera suficiente, la concurrencia plena de los estándares de idoneidad, confiabilidad y aptitud institucional requeridos para la cobertura del cargo. El órgano encargado de la selección de magistrados y funcionarios cuenta con un margen de apreciación técnica propio, no revisable judicialmente».

La consejera no le perdonó a Sarmiento que no relató espontáneamente, en la entrevista personal, la existencia de la denuncia en su contra en Mendoza. Si bien era conocida a nivel nacional, el candidato debió mencionarla en su presentación. A fin de cuentas, como reconoció el exconsejero y ahora diputado Claudio Domínguez, «acá todos vienen a decir lo que queremos escuchar», y muy pocas veces los oyentes se sobresaltan.

Mazieres, opinión favorable

Días atrás, diario RÍO NEGRO le pidió opinión al presidente del Tribunal Superior de Justicia Gustavo Mazieres sobre qué criterio cree que prevalece al momento de aprobarse el ingreso de un magistrado o funcionario al Poder Judicial: si el perfil que pide el TSJ al solicitar la cobertura de la vacante; si la discrecionalidad del Consejo de la Magistratura en la entrevista personal que define al ganador, o si el gusto de los legisladores que prestan acuerdo y pueden aprobar o rechazar un pliego sin dar razones.

Mazieres dijo que hasta hace dos o tres años (no tenía datos actualizados) en el 83% de los concursos el orden de mérito se definía en las dos primeras etapas.

Agregó: «por el rol que tengo, por la prudencia institucional que esto supone, no me parece atinado opinar sobre el funcionamiento de otro poder del Estado, de la Legislatura o el Consejo de la Magistratura. Mi opinión es favorable respecto del proceso de selección y de designación, lo que no implica desde ya que uno pueda imaginar un debate de cómo se puede mejorar».

Cinco nombres para cuatro fiscalías

Luego del receso de verano, al Consejo de la Magistratura le espera un febrero con algo de trabajo. En principio, debería dar a conocer el resultado final de cuatro competencias para fiscales del caso, tres de Neuquén y uno de Cutral Co. Están terminadas hace rato salvo una, en la que falta la etapa de la entrevista personal.

Hay cinco nombres para cuatro lugares: Julieta González Schlachet; María Paula Yerfino, Jésica Lattari, Lorena del Carmen Juárez y Federico Cúneo. Sus desempeños fueron parejos hasta ahora, lo que pondrá a prueba el sistema. ¿Qué perfiles prevalecerán? ¿Habrá consultas antes de dar el resultado final?

Laboral y defensorías civiles

Otro concurso cerca de la definición es el destinado a cubrir una vacante en el Colegio de Jueces en lo Laboral de Neuquén capital. Sólo falta que den a conocer el puntaje de la entrevista personal a las y los competidores Flavia García (reunió hasta ahora 42,30), Nicolás Scagliotti (39,78), Valeria Ortiz (36,90), Mariana Mendes (36,63), Nicolás Tadeo (35,37), Ana María Fernández (34,88) y Vicente Russo (32,77).

Con dos etapas cumplidas -antecedentes y técnica- y pendientes de la entrevista personal figuran dos concursos para defensores civiles. Por el de Rincón de los Sauces compiten Cindy Gabriela Aguirre y María Florencia Marucco. Más nutrida es la participación por el puesto en la capital: Carla Choquet; María Laura Alonso; Carina Madaschi; María de los Ángeles Navarro; Emilia Vidal; María Florencia Silanes; Victoria Hernández; Adriana Juárez y Alejandra Rodríguez.

Fiscal jefe de Zapala, segundo intento

También en febrero, el 11 y 12, serán los exámenes para el relevante puesto de fiscal jefe de Zapala. Es el segundo intento. Por ahora el orden de mérito por antecedentes es el siguiente: Marcelo Alberto Jofré 8,17; Andrés Guillermo Azar 7,85; Mónica Nora Pizzipaulo 7,27; Martín Augusto Pezzeta 6,66; Marina Fernanda Díaz 4,74; Boris Nicolás Besoky 3,70; Federico Gastón Cúneo 3,05 y Matías Daniel Álvarez 2,96.

Quince días después habrá mesa de examen para otra competencia que despierta mucho interés, destinada a cubrir la vacante en el Fuero Procesal Administrativo del Interior que dejó Matías Nicolini cuando asumió como ministro de Seguridad. Es el juzgado que tramita las demandas contra el Estado.

Presupuesto 2026 $ 10.573.643.046 Es el estimado de gastos para el año que realizó el organismo encargado de la selección de magistrados y funcionarios de Neuquén.

Están anotados en la competencia María Ángela Azucena Cuevas Sebastiano; María Claudia Brazzola; Ezequiel Nicolás Signorile; Florencia Sardini, Aileen Ileana Leyes y Santiago José Chialvo.

El ganador de la edición anterior de este concurso no recibió acuerdo legislativo por razones que se desconocen, porque los diputados no están obligados a fundamentar ese acto de gobierno.

La Cámara Civil de Neuquén

Más cargos relevantes: del 9 al 13 de febrero estará abierta la inscripción para disputar una vocalía en la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial. Los exámenes serán allá por mayo.

Por último al menos hasta ahora, en marzo rendirán la etapa técnica quienes concursen por el cargo de Defensor/a Público Civil Patrimonial; en abril lo harán los inscriptos por un puesto de juez laboral, ambos en Neuquén, y en mayo los aspirantes a defensor público penal en Villa La Angostura.