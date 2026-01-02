Un año de recambio: las jubilaciones que se avecinan en el Poder Judicial de Neuquén en 2026

De 2026 a 2028 un centenar de trabajadores judiciales de Neuquén estarán en condiciones de acceder a la jubilación. La mitad, 52, podrán hacerlo este año que comienza. Abarca a todo el personal incluido jueces, fiscales y defensores.

Según la proyección que hizo la dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, el número corresponde a los que reúnen los requisitos de la jubilación ordinaria, regulado en la ley 611. Esto es en el caso de los varones tener 60 años, más 30 de servicio. Las mujeres pueden retirarse con 55 años.

Hay jueces y juezas que optan por el régimen especial, también conocido como «jubilaciones de privilegio» que la Legislatura decidió conservar tras una larga discusión en 2024. Es exclusivo para magistrados, funcionarios y vocales del Tribunal Superior de Justicia. De acuerdo al informe que presentó el Instituto de Seguridad Social (ISSN) se trata del único que no genera déficit.

Las exigencias son distintas: haber cumplido 60 años, 30 de aportes, de los cuales 15 deben ser al Instituto. El haber mensual es equiparable al 82% de la última remuneración mensual que percibe un profesional en actividad, con ajustes periódicos. Quienes están en este régimen hacen un aporte personal mayor, del 23%. El universo representa el 0,5% de la caja jubilatoria provincial.

El Poder Judicial no «obliga» a su personal a retirarse. Las condiciones marcan un piso mínimo no máximo. En general la mayoría elige irse una vez que llega a la meta y rara vez extienden su permanencia.

Salidas y entradas

En materia penal hay uno de los nueve jueces que integran el Tribunal de Impugnación que este año estará en condiciones de jubilarse. En 2027 se sumarán otros dos miembros.

También se puede producir una salida en el Colegio de Jueces penales de Neuquén, ya que uno de los magistrados cumple con los requisitos. Allí subsiste una abrumadora mayoría de varones: la única jueza de Garantías es Carina Álvarez.

En cuanto a la fiscalía es sabido que Pablo Vignaroli, uno de los cuatro jefes en Neuquén, puede jubilarse. Consultado por diario RÍO NEGRO manifestó su voluntad de continuar en el puesto. El 2025 lo tuvo como protagonista con el juicio por la estafa con planes sociales, cuya sentencia será revisada al regreso de la feria.

En el fuero laboral hay dos jueces de Neuquén que ya reúnen los requisitos de antigüedad.

Respecto de la Cámara de Apelaciones Civil de Neuquén existen dos vacantes en puerta, más una en la del interior. Probablemente alguno o alguna defina extender su estadía, ya que en agosto se pondrá en marcha el nuevo código de procedimiento.

Uno de los pliegos que la Legislatura no alcanzó a tratar este año es el de Laura Serrano, que ganó el concurso para ser camarista civil. Actualmente ocupa una vocalía en el Tribunal de Cuentas.