Allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentino, tras los audios de Diego Spagnuolo

Por la causa que se inició por los audios del despedido extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la Policía de la ciudad de Buenos Aires realizó anoche 14 allanamientos.

Según indicó Infobae, ayer hubo procedimientos en las sedes de ANDIS y de la droguería. Trabajó personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Se secuestraron computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

El medio de Buenos Aires señaló que los allanamientos fueron solicitados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi.

Uno de los procedimientos fue en el barrio de Nordelta, en la casa de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Entre las medidas, se secuestraron dólares y un celular. Trascendió que serían más de 200 mil dólares.

Medios de Buenos AIres comunicaron que entre los sitios allanados, hubo domicilios registrados a nombre de Spagnuolo. El objetivo era dar con su celular, algo que no se logró. De Igual modo, en las viviendas de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Fueron sin orden de detención.

Quién reemplazó a Diego Spagnuolo en ANDIS

Pocas horas después de despedir a Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el Gobierno Nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches.

Manuel Adorni adelantó que el nuevo interventor profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones con el objetivo, según el Gobierno, de «garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan». Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como Secretario de Gestión Sanitaria.