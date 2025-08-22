Coimas en Discapacidad: la Policía le secuestró el celular y una computadora a Diego Spagnuolo 

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular aunque no quedará detenido. Es por la investigación por coimas. Anoche la Policía de la ciudad de Buenos Aires realizó 14 allanamientos y este mediodía se sumó otro. No hubo orden de detención.

Coimas en discapacidad: peritarán el celular de Diego Spagnuolo

Fuentes judiciales revelaron medios de Buenos Aires que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hace poco tiempo atrás y estaba circulando en un automóvil VW Nivus. cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal y el juez, secuestraron su celular para peritarlo.

Los allanamientos fueron solicitados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi. EL medio Infobae indicó que uno de los procedimientos fue en el barrio de Nordelta, en la casa de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Entre las medidas, se secuestraron dólares y un celular. Trascendió que serían más de 200 mil dólares.

Los portales de buenos Aires comunicaron que los procedimientos que tuvieron lugar en las últimas horas fueron sin ordenes de detención. Sino para obtener material para avanzar en la causa.

Infobae señaló que la investigación comenzó ayer tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón que pidió que el caso se investigue por los delitos decohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

Intervinieron Andis por coimas en discapacidad

El Poder Ejecutivo dispuso este viernes por decreto la intervención de la Andis por un plazo inicial de 180 días. La norma 601/2025 marcó que la finalidad es “realizar una auditoría integral del organismo, garantizar la transparencia en la gestión de las prestaciones y reorganizar su funcionamiento interno”.

También se designó al doctor Alejandro Vilches como Interventor del organismo en reemplazo de Spagnuolo, con las mismas atribuciones que poseía el Director Ejecutivo.

Además se dispuso la remoción de Romina Núñez del cargo de Subdirectora Ejecutiva de la Andis, y se suma así a Spagnuolo y al director nacional de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini. Este último es mencionado en uno de los audios filtrados atribuidos a Spagnuolo.