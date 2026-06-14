Crean en Bariloche un programa para contratar mano de obra local, con incentivos fiscales

El Concejo Municipal sancionó un proyecto de ordenanza que implementa incentivos fiscales a los empleadores que contraten mano de obra local. La iniciativa prevé aplicar descuentos de entre el 15 y 25% del costo de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) que cobra la Municipalidad de Bariloche a quienes desarrollan actividades comerciales e industriales en la ciudad.

Se trata del Programa de Promoción del Empleo Local, que busca priorizar la contratación de personas, sobre todo jóvenes, residentes en Bariloche “garantizando un cupo del 80% de empleabilidad”, en sintonía con la ley provincial 5804.

El proyecto se convirtió en ordenanza con el voto favorable de 10 de los 11 concejales que integran el Concejo, en la sesión del jueves.

Las firmas que quieran acceder al beneficio fiscal deberán contratar personas que acrediten una antigüedad mínima de 12 meses de residencia continua e ininterrumpida. La norma contempla “casos excepcionales”, como perfiles estratégicos para la ciudad.

La ordenanza se aplicará en todas las contrataciones que realice la Municipalidad, por intermedio de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, entes autárquicos, por concesiones a terceros de servicios públicos o bienes públicos. Y en todas las actividades privadas que se desarrollen en el ejido municipal, de comercio, servicio y/o profesionales.

La normativa establece una reducción en el pago de la TISH para aquellos contribuyentes que acrediten cubierto el cupo del 80% de empleabilidad local.

El incentivo consiste en una reducción de un 15% mensual de la TISH. Y en el caso de que combine este incentivo con algún otro dispuesto por ordenanza, el crédito no podrá superar el 20% del monto a pagar mensual de la TISH. La excepción son aquellas pymes que tengan hasta cinco trabajadores. En ese caso, tendrá un tope de hasta el 25% de descuento.