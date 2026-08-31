Roca flexibilizará la construcción de edificios en la zona céntrica: cuál sería la altura máxima

El municipio de Roca está trabajando en cambios para el Código de Edificación y del Plan Director (PDR) de la ciudad que permitirá flexibilizar en el área céntrica la construcción de edificios que, en el proyecto que se está elaborando, tendrían como nuevo límite estructuras de hasta 19 pisos.



La ordenanza, que será enviada al Concejo Deliberante y que se espera esté aprobada antes de fin de año, responde a una necesidad de agilizar los trámites de inversión, ante un creciente demanda, y de reemplazar un código de edificación antiguo que las sucesivas modificaciones terminaron por dejarlo “emparchado”, indicó la titular del área de Arquitectura del municipio de Roca, Laura Bolatti.



Según indicó la funcionaria, se plantea tomar el código “de cero” para que sea más accesible, rápido en la presentación de planos e incorporar más personal en el área de visado.



Según informó la directora de Arquitectura, se define formalmente el área centro (desde la calle San Juan hasta Mendoza, y desde el Canal Grande hasta el Canalito) donde se escalonarán las alturas. En este sentido barrios residenciales como el Frank verían reducida la posibilidad de edificios en esa zona.



Se evalúa fijar un límite máximo de altura (estimado en unos 19 pisos) debido a factores técnicos, como los vientos, y la infraestructura disponible de servicios. En este aspecto, Bolatti indicó que el crecimiento en altura estará condicionado a que las empresas prestadoras de servicios (agua, gas y cloacas) garanticen la factibilidad técnica de las obras.



Actualmente la ciudad tiene topes en el área centro de edificio de aproximadamente 25 metros de altura, lo que representa entre 12 pisos y 14 pisos. Lo máximo que hay en la ciudad son 16 pisos pero son propiedades que salieron por excepción.



La funcionaria remarcó que el incremento en las alturas depende directamente de los dictámenes de las empresas prestadoras de servicios básicos. “Dependemos de empresas de infraestructura de agua, gas y cloacas, por lo que las obras van a ir acompañadas de la solicitud de factibilidad técnica correspondiente a cada entidad”, explicó.



La reforma busca revertir una dinámica habitual en el desarrollo urbano, donde la regulación suele quedar rezagada frente a la iniciativa privada: “Normalmente son motores desde lo económico y siempre el plan regulador o lo que te gesta viene como después. Esta parte de los usos es muy importante y la tenemos que ir viendo en la práctica”, dijo la directora de Arquitectura.



Bolatti indicó que el área del Canalito se está transformando en un corredor atractivo para los inversionistas. Esa es una de las zonas que se pretenden potenciar con las modificaciones que se están analizando.



Paralelamente también se está trabajando en cambios en el PDR, que define los distintos usos por zona y alturas que va a tener la ciudad.



Cabe recordar que el año pasado, el Concejo Deliberante aprobó en agosto de 2025 las ordenanzas 566 y 567, que ampliaron indicadores claves de construcción como son el FOT y el FOS. El primer parámetro permite tener mayor superficie edificada total, que sería total el FOT, y el segundo mayor superficie edificada sobre el suelo, que sería el FOS.

Estas modificaciones tuvieron impacto directo en el corredor Viterbori, que mostró en los últimos meses un importante crecimiento en su margen este, donde se apunta a desarrollos comerciales o de oficinas.

Fuerte suba de los metros cuadrados registrados en los primeros ocho meses del año

Roca tuvo un importante incremento en los metros cuadrados registrados en los primeros meses del 2026 en comparación con el mismo periodo anterior del año anterior, según se indicó desde el municipio.

La fuerte suba del 68,8% en la superficie declarada en la ciudad (pasando de 37.615 m² a 63.504 m² entre los períodos analizados hasta agosto) se explica a través de tres ejes principales.



Crecieron con fuerza las ampliaciones sobre lo construido. El rubro “Obra a Ampliar” tuvo un salto de casi el 368%, aportando 14.750 m² adicionales (representa más de la mitad de todo el crecimiento de la ciudad). Esto refleja una fuerte tendencia de los propietarios e inversores a consolidar y expandir inmuebles existentes (reformas, densificación de lotes, nuevos pisos o locales) antes que emprender proyectos desde cero.



La construcción de metros cuadrados nuevos creció un 46,1% (+6.732 m²), impulsada principalmente por la demanda habitacional y comercial, sumado a la reactivación de herramientas de financiamiento o resguardo de capital en ladrillos.



En tercer término, las declaraciones de obra existente aumentaron un 23,2% (+4.407 m²).

Este factor combina la incorporación formal de construcciones no declaradas previamente (moratorias, fiscalización municipal) con la escrituración de finales de obra.



Como conclusión, el crecimiento global del 68,8% responde principalmente a una fuerte inversión en la reconversión y ampliación del parque edificado existente, complementado por un ritmo sólido en la ejecución de desarrollos urbanos nuevos.