Protocolo Antipiquetes: cuáles fueron los fundamentos que dio el Gobierno en su defensa

Patricia Bullrich defendió en la red social X la continuidad del protocolo antipiquetes tras el fallo judicial.

El protocolo antipiquetes quedó bajo la lupa judicial, pero el Gobierno salió a exponer los argumentos con los que busca sostener su vigencia. Tras el fallo que declaró su nulidad, la administración de Javier Milei ratificó que apelará la decisión y defendió la medida como una herramienta para garantizar el orden público.

El fallo judicial que cuestionó el alcance del protocolo antipiquetes

El lunes, el magistrado del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11 exhortó al Ministerio de Seguridad a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.

Desde la cartera de Seguridad emitieron un comunicado en el que señalaron que “sin protocolo antipiquetes no hay orden” y remarcaron que la Justicia “ya ha validado el protocolo en reiteradas ocasiones”.

En ese texto oficial, el Ministerio aseguró: “El protocolo es legítimo. Tiene fundamientos técnicos, jurídicos y operativos”. También sostuvo que su aplicación permitió “garantizar la libre circulación”.

El juez Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y exhortó a modificar su aplicación.

El fallo judicial tuvo origen en una acción de amparo presentada por elCentro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió que el protocolo pone en riesgo el derecho a la protesta social y otras garantías constitucionales.

La reacción del Gobierno tras el fallo sobre el Protocolo Antipiquetes

En una publicación realizada este martes en la red social X, la senadora sostuvo que “el Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión”.

La postura del Gobierno se conoció un día después de que el juez Martín Cormick declarara la nulidad del protocolo antipiquetes, una resolución que motivó el anuncio oficial de que será apelada ante instancias superiores de la Justicia.

Bullrich ya había defendido el protocolo antipiquetes en declaraciones previas, donde sostuvo que el protocolo «fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”. La senadora cuestionó el fallo judicial al señalar: “¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno”.

En ese mismo pronunciamiento, Bullrich dijo que su nulidad es festejada por «los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización” y remarcó que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.

También aseguró: “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza”.