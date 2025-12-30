Un paso fronterizo de Neuquén a Chile será concesionado en 2026: la confirmación del Gobierno de Javier Milei

El paso Cardenal Samoré conecta Villa La Angostura con Chile y es uno de los más transitados de la Patagonia.

El Gobierno nacional confirmó que en 2026 avanzará con un plan de concesión de centros de frontera, con impacto directo en el tránsito internacional, el turismo y el comercio. Un paso que conecta Neuquén con Chile figura entre los centros que el Ejecutivo planea licitar el próximo año.

Avanza la concesión de pasos fronterizos: Samoré y otros cinco, en la mira

El anuncio fue realizado este martes durante una conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que detalló el alcance del esquema de concesiones. Según explicó, en 2025 ya se avanzó con el centro de Santo Tomé y el plan continuará durante el próximo año.

Adorni precisó que para 2026 está previsto avanzar con la concesión de Paso de los Libres, Iguazú, Posadas, Concordia y el centro Cardenal Samoré.

Estos centros están ubicados en pasos internacionales que conectan Argentina con Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. En todos los casos, habilitan el control de tránsito, personas, transportes y mercaderías por parte de los organismos nacionales.

Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa este martes. Foto: archivo.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es permitir inversiones privadas para mejorar la infraestructura existente. “Concesionarlos permite que inversiones privadas mejoren sus instalaciones con áreas de servicios a cambio de un canon para el Estado Nacional”, indico Adorni.

Según había informado el Gobierno previamente, el esquema prevé que los privados desarrollen espacios complementarios, mientras que los controles migratorios y de seguridad continúen bajo órbita estatal. Aduana, Migraciones, Senasa y otras dependencias seguirán operando en los complejos.

Adorni remarcó que este modelo busca mayor eficiencia operativa y una mejor experiencia para quienes cruzan la frontera, tanto turistas como transportistas y operadores logísticos.

Cardenal Samoré y el antecedente que ya está en marcha

El paso Cardenal Samoré ya había sido mencionado como posible candidato a concesión. El tema fue planteado por el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa durante el Comité de Integración de Los Lagos y luego confirmado por fuentes nacionales.

El antecedente directo es Paso de los Libres, en Corrientes, donde este año se avanzó con la concesión del Complejo Terminal de Cargas. Allí se realizan tareas de almacenamiento, carga, descarga y gestión aduanera en uno de los cruces más transitados del país.

En el caso de Samoré, se trata de un paso que une la Ruta Nacional 231 con la vía chilena Osorno-Puyehue-Argentina. Durante el verano, el flujo alcanza hasta 4.500 personas por día, de acuerdo a estimaciones oficiales.