Una empresa toma la gestión del basural de Bariloche por un millonario contrato directo de Cortés

El basural de Bariloche pasa a ser gestionado por una empresa hasta que se avance con el pliego de licitación. Archivo

El intendente Walter Cortés decidió otorgar, mediante un contrato directo, la gestión del basural de Bariloche a la empresa Rowing S.A por el plazo de un año o hasta que se apruebe el pliego de licitación enviado al Concejo Municipal meses atrás y en paralelo ordenó reubicar a unos 27 empleados municipales que prestan servicio en el vertedero para que cunmplan funciones en otras áreas.

El contrato regirá a partir del sábado y exige un pago de 339 millones de pesos mensuales, con el descuento de 40 millones de pesos en el arranque hasta que la firma ponga en funcionamiento un compactador de residuos tipo “pata de cabra” con cabina vidriada y 28 toneladas de peso previsto en una cláusula del acuerdo.

El acuerdo determina una actualización trimestral del valor del contrato conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec y aclara que en caso de “variaciones extraordinarias superiores al 15% acumulado en costos operativos esenciales vinculados a combustible, salarios, repuestos o insumos críticos, cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión extraordinaria del precio”

La empresa Rowing S.A no es desconocida en Bariloche porque el exintendente Gustavo Gennuso también realizó una contratación directa en 2022 por el alquiler de maquinaria para utilizar en el basural y extendió ese acuerdo cinco meses antes de terminar su mandato.

Qué dice el contrato que firmó el intendente Cortés

El acuerdo que ahora firmó Cortés es distinto porque le otorga a la empresa la potestad dentro del basural -con el control estatal- lo que incluye “la prestación de servicios operativos y de gestión integrales en el Centro de Residuos Urbanos Municipales (CRUM), consistentes en la operación, mantenimiento, y manejo de residuos en el Vertedero Municipal bajo la dirección, lineamientos, planificación, supervisión, control y responsabilidad exclusiva del municipio, titular y responsable de la política de gestión, de la política ambiental aplicable, y de la política vinculada a la disposición final de los residuos”, menciona el primer artículo del convenio que ya tuvo expresiones de rechazo de concejales opositores.

La empresa, según el contrato firmado, debe aportar maquinaria pesada para la operación como un compactador, un cargador frontal, una topadora sobre orugas, una retroexcavadora, camiones volcadores, trituradora de poda, entre otros elementos.

Se orden reubicar a 27 trabajadores del basural

De manera paralela al contrato, el intendente Cortés firmó la resolución 2392 por la cual establece la reubicación del personal que trabaja en el vertedero municipal debido a que es “necesario prescindir de la prestación directa de servicios” por parte de estos trabajadores ante la contratación temporal de la empresa Rowing S.A. Quien a partir del sábado 18 de julio realizará las “tareas de operación integral y seguridad”.

El personal afectado son 27 trabajadores que continuarán bajo la órbita municipal pero cumpliendo funciones y tareas en otras dependencias municipales donde sean necesarios, fundamentó en la resolución.

Se aclara que se tendrá en cuenta para la reubicación la situación particular de cada trabajador, “la antigüedad, idoneidad y preferencias, a fin de asignarlos a los sectores donde su incorporación resulte más beneficiosa para el servicio público”.