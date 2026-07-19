Weretilneck hizo un viaje exprés a Catamarca por un evento y agenda con el CFI

El gobernador Alberto Weretilneck realizó un viaje exprés en vuelo privado a Catamarca para acompañar a su par Raúl Jalil en la Fiesta Nacional del Poncho y compartir agenda de trabajo con autoridades del Consejo Federal de Inversiones.

El objetivo del viaje fue difundido por el propio mandatario en sus redes sociales una vez culminado, pero de manera previa a través de la secretaría General de la Gobernación se tramitó en la semana la contratación directa de un servicio de traslado aéreo para el mandatario por un valor de 35.785.000 pesos, según consta en la Resolución 581/2026 firmada por el titular de la cartera Nelson Cides.

“Acompañé al gobernador Raúl Jalil en la apertura de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho”, destacó el gobernador en su cuenta de X que acompañó con fotografías con el catamarqueño y grupales de la reuniones mantenidas en este viaje.

Esta semana trascendió la posibilidad de que el presidente Javier Milei viaje a esta fiesta popular catamarqueña pero finalmente se canceló. Sin embargo, el gobernador Jalil anunció gestiones para que el mandatario visite la provincia en agosto.

En Catamarca, el gobernador rionegrino también mantuvo una “agenda de trabajo centrada en una convicción que en Río Negro sostenemos todos los días: el desarrollo del país se construye con provincias fuertes, productivas y con más herramientas para crecer”, informó Weretilneck y mencionó la participación del secretario general del CFI Argentina, Ignacio Lamothe.

Weretilneck mantuvo una reunión con autoridades del CFI, la provincia de Catamarca y otros referentes. Foto: @weretilneckOk

Destacó además que Catamarca concretó un “convenio para fortalecer el financiamiento de sus Pymes a través de su fondo de garantías” y comparó esa medida con la versión rionegrina del fondo de garantías Fogarío que reimpulsó el año pasado su gestión para acompañar el acceso al crédito de las Pymes.

“El verdadero federalismo no es un discurso. Es compartir experiencias, aprender unos de otros y trabajar en conjunto para que cada provincia pueda desarrollar todo su potencial. Porque cuando el interior crece, crece la Argentina”, señaló Weretilneck.

El gobernador Jalil mantiene una estrecha relación con Weretilneck y es uno de los mandatarios de origen peronista con buena sintonía con la Casa Rosada.

La contratación del servicio aéreo y sus fundamentos

El viaje del gobernador a Catamarca se realizó desde el aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires, a través de la empresa Aerovida S.A, que mantiene otro vínculo contractual con Río Negro luego de que haya sido adjudicataria del avión de la provincia con un convenio de pago en especie para traslados sanitarios.

La empresa fue una de las cuatro oferentes que se presentó en el concurso de precios y ofreció el valor más económico para realizar el trayecto Buenos Aires-Catamarca – Catamarca-Neuquén. Las otras oferentes fueron Servicios Aéreos Protagónicos S.A; Altair Aviator Group S.RL; Pampa Jet S.A.

Según la resolución oficial, el mandatario viajó el viernes 17 y regresó este sábado 18 desde Catamarca hacia el aeropuerto de Neuquén. Lo acompañó la secretaria de Energía, Andrea Confini.

La secretaría General de la Gobernación fundamentó la “urgencia” de la contratación ante “la imposibilidad material de prever con antelación la necesidad del traslado aéreo requerido, atento a que la misma surge de manera sobreviniente como consecuencia de compromisos institucionales inherentes a las funciones propias del cargo de Gobernador, los cuales no pudieron ser programados oportunamente, y cuya realización en la fecha indicada resulta indispensable para el cumplimiento de la agenda oficial”.

Mencionó además que no existen vuelos comerciales disponibles para la fecha requerida por el Gobernador y por los plazos mínimos legales fue imposible realizar una contratación del servicio por los “procedimientos ordinarios” como sería una licitación.