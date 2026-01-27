Qué dijo el gobierno de Javier Milei sobre los aviones militares de Estados Unidos que ingresaron al país

Este domingo, bajo estricto hermetismo oficial, un avión militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó Ushuaia. Dos días después, la misma aeronave transportó a una comitiva del Congreso estadounidense a Neuquén para que recorran las inmediaciones de Vaca Muerta. En horas de esta tarde, se registró otro vuelo de las fuerzas estadounidenses aterrizando en Aeroparque. Qué dijo el Gobierno sobre estos viajes.

El Boeing C-40 Clipper con matrícula 05-0730 llegó al territorio fueguino apenas 72 horas después de la intervención del gobierno de Javier Milei al Puerto de Ushuaia, desplazando a la administración local bajo argumentos de «irregularidades».

Desde el entorno del gobernador Gustavo Melella especularon una maniobra coordinada para alinear la infraestructura estratégica del sur con los intereses de Washington, reflotando el polémico proyecto de una Base Naval Integrada con participación norteamericana.

Según trascendió, el vuelo arribó tras hacer escala en Buenos Aires, luego de haber despegado originalmente desde la Base Conjunta Andrews en Maryland, la misma en la que opera el avión presidencial Air Force One.

Dos días después, la aeronave norteamericana aterrizó en el aeropuerto de Neuquén capital y se confirmó que a bordo viaja una comitiva de demócratas y republicanos del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El avión Boeing C-40 Clipper aterrizó en el aeropuerto Presidente Perón alrededor de las 9:30, según pudo registrar Diario RÍO NEGRO.

En la pista descendió la comitiva integrada por una docena de representantes, quienes arribaron una traffic con destino a un yacimiento en Vaca Muerta. Se supo que visitaron instalaciones de Loma Campana para conocer de cerca la operación de YPF en Vaca Muerta.

La policía de Neuquén no participó en el despliegue de seguridad hacia la zona de Añelo y tampoco estaba prevista ninguna intervención protocolar del gobierno provincial, de acuerdo a lo que pudo averiguar este diario.

El vuelo y la gestión de los trámites correspondientes a la tripulación y sus pasajeros fue tramitada por la Embajada de Estados Unidos con el ministerio de Defensa de la Nación a cargo de Carlos Presti.

Mientras tanto, Lorena Parrilli, diputada kirchnerista, pidió informes al gobierno de Rolando Figueroa que indiquen si la Provincia estaba informada y cuál fue el motivo declarado del aterrizaje.

Vuelso de congresistas de EE.UU. en el país: qué dijo el Gobierno

Minutos antes del mediodía, desde las redes sociales reportaron a través de páginas aeronáuticas que otro Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba ingresando al país y que había aterrizado en Aeroparque.

El Canciller argentino, Pablo Quirno, respondió un posteo en X y explicó que este vuelo correspondía a una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Quirno dijo que se encuentran de «visita en Argentina» dado al «interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EEUU».

El canciller acotó que desde el Gobierno celebran las visitas de las «diferentes comitivas interesadas en nuestro país».

Por otra parte, un usuario le recriminó al funcionario que estos vuelos sean filtrados por la prensa antes que de que sean anoticiadas por el Gobierno y Quirno respondió que «las autoridades pertinentes han sido informadas y las comitivas anunciadas por el propio país».

Por último, otro tuitero le solicitó al canciller que deje de «subestimar» a la gente» y cuestionó si un avión argentino pudiera «manejarse como si estuvieran en su propio territorio» en Estados Unidos. «Si. Abrazo», concluyó el canciller.