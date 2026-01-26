Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia con una comitiva oficial

Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional 'Malvinas Argentinas' de Ushuaia. (Foto: gentileza)

Un avión militar perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó este domingo en el Aeropuerto Internacional ‘Malvinas Argentinas’ de Ushuaia. La aeronave, un Boeing C-40 Clipper con matrícula 05-0730, tocó pista minutos antes del mediodía procedente de Buenos Aires, en un arribo que se mantuvo bajo estricto hermetismo oficial y que ocurre apenas 72 horas después de la intervención federal del puerto local.

La aeronave, un Boeing C-40 Clipper (matrícula 05-0730) utilizado habitualmente para el traslado de altos mandos militares y congresistas, tocó pista a las 11:22. Según trascendió, el vuelo llegó procedente de Buenos Aires, tras haber despegado originalmente desde la Base Conjunta Andrews en Maryland, la misma base que opera el avión presidencial Air Force One.

Dudas sobre el motivo de la visita

Lo que alimenta las especulaciones no es solo la llegada del avión, sino el contexto y el silencio. Hasta el momento, el gobierno de Javier Milei no emitió ninguna comunicación oficial explicando los motivos del arribo ni la identidad de los pasajeros.

Sin embargo, fuentes diplomáticas confirmaron que a bordo viaja una comitiva bipartidista del Congreso de Estados Unidos, miembros del Comité de Energía y Comercio. La agenda oficial incluiría reuniones sobre «minerales críticos» e investigación científica, pero en Tierra del Fuego la lectura es otra.

El arribo se produce apenas tres días después de que la Casa Rosada decidiera la intervención del Puerto de Ushuaia, desplazando a la administración local bajo argumentos de «irregularidades». Para el entorno del gobernador Gustavo Melella, no es casualidad: ven una maniobra coordinada para alinear la infraestructura estratégica del sur con los intereses de Washington, reflotando el polémico proyecto de una Base Naval Integrada con participación norteamericana.

«Oficina en el cielo»

El Boeing C-40 no es un avión de carga común. Es definido por la Fuerza Aérea de EE. UU. (USAF) como una «oficina en el cielo», equipada con comunicaciones encriptadas y zonas de trabajo para funcionarios VIP.

Su presencia en la plataforma auxiliar del aeropuerto fueguino, custodiada y sin acceso a la prensa, refuerza la hipótesis de que se están tejiendo acuerdos de alto nivel sobre el control de la puerta de entrada a la Antártida, un punto clave en la disputa global por los recursos y los pasos interoceánicos.

Con información de Noticias Argentinas.