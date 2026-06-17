Qué es la moción de censura, el mecanismo con el que la oposición planea destituir a Manuel Adorni

El conflicto en torno al patrimonio de Manuel Adorni se trasladó al plano institucional del Poder Legislativo. Bloques de la oposición en ambas cámaras del Congreso de la Nación presentaron los proyectos formales para activar una moción de censura, el procedimiento regulado por la Constitución Nacional diseñado de forma exclusiva para remover de su cargo al Jefe de Gabinete de Ministros.

La estrategia parlamentaria se ejecuta de manera simultánea en dos frentes. En el Senado, el Bloque Justicialista, presidido por José Mayans, encabeza la presentación directa de la moción para acelerar los plazos del debate en el recinto.

Mientras que en Diputados el kirchnerismo formalizó un proyecto de resolución para citar al funcionario a una interpelación. A este pedido se sumó una iniciativa idéntica firmada por Pablo Juliano en representación del bloque Provincias Unidas.

Los fundamentos de los proyectos se centran en las modificaciones que el funcionario realizó en sus presentaciones contables: la omisión inicial de más de 500.000 dólares en efectivo, el pedido de adhesión junto a su esposa al régimen de Inocencia Fiscal y la contradicción con sus declaraciones públicas previas ante la prensa, donde afirmaba que sus bienes estaban correctamente registrados.

Qué es la moción de censura y cómo funciona el proceso de remoción

La moción de censura es un instrumento de control político regulado por el artículo 101 de la Constitución Nacional desde la reforma del año 1994. El texto constitucional establece un procedimiento específico para su aplicación:

Exclusividad: es un mecanismo aplicable únicamente a la figura del Jefe de Gabinete; ningún otro ministro o secretario de Estado puede ser removido por esta vía.

es un mecanismo aplicable únicamente a la figura del Jefe de Gabinete; ningún otro ministro o secretario de Estado puede ser removido por esta vía. Responsabilidad política: no requiere la demostración de un delito penal ni la recolección de pruebas de ilegalidad; se ejecuta por decisión política de las cámaras.

no requiere la demostración de un delito penal ni la recolección de pruebas de ilegalidad; se ejecuta por decisión política de las cámaras. Las dos etapas: el proceso exige primero una citación a interpelación para que el funcionario responda las preguntas de los legisladores. Concluido el descargo, se habilita la votación de la moción de censura.

el proceso exige primero una citación a interpelación para que el funcionario responda las preguntas de los legisladores. Concluido el descargo, se habilita la votación de la moción de censura. Mayoría absoluta: para prosperar, la remoción requiere del voto de la mitad más uno de los miembros totales de cada cámara (37 senadores y 129 diputados), independientemente de la cantidad de legisladores presentes el día de la sesión.

Si ambas cámaras aprueban la medida, Adorni queda obligado a dejar la jefatura de la administración pública nacional de manera inmediata, aunque el presidente Javier Milei conserva la potestad constitucional de volver a nombrarlo en el cargo.

La ruta de los inmuebles y el salto del 415% real

El detonante de la presentación legislativa fue la rectificación de las declaraciones juradas del exvocero ante la Oficina Anticorrupción, un movimiento administrativo ejecutado en el marco de las dos causas que instruye Comodoro Py: una por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y otra por negociaciones incompatibles con la función pública, que audita sus lazos comerciales con el productor Marcelo Grandío.

La evolución patrimonial declarada por Adorni arrojó las siguientes cifras oficiales:

El blanqueo en efectivo: en la rectificación de su período 2023, incorporó la tenencia de criptomonedas y más de 500.000 dólares físicos , argumentando que correspondían a la venta histórica de Bitcoin que no había declarado previamente por desconfianza en el sistema institucional.

en la rectificación de su período 2023, incorporó la tenencia de criptomonedas y , argumentando que correspondían a la venta histórica de Bitcoin que no había declarado previamente por desconfianza en el sistema institucional. Los inmuebles: en su declaración de 2024 sumó el 50% de la propiedad en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) y en la de 2025 integró el 50% de un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio de Caballito.

en su declaración de 2024 sumó el 50% de la propiedad en el country (Exaltación de la Cruz) y en la de 2025 integró el 50% de un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio de Caballito. El incremento consolidado: al cierre de su ejercicio 2025, el funcionario reconoció un patrimonio neto total de $627.262.333.

Esta cifra representa un incremento nominal del 2.241% en comparación con la declaración jurada simplificada que entregó en 2023 al ingresar al Poder Ejecutivo. Al descontar el índice inflacionario del período, los peritos económicos determinaron que el patrimonio de Manuel Adorni experimentó un incremento real del 415,9% durante su desempeño en la función pública.