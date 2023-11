Que hará La Libertad Avanza en Neuquén, tras la habilitación de acompañar las urnas del balotaje

Arriba Neuquén no definió si seguirá las urnas luego del balotaje (Archivo Florencia Salto)

El partido de Javier Milei en Neuquén prepara los últimos detalles para defender los votos de La Libertad Avanza en el balotaje. Luego de que apoderados citaron supuestas irregularidades en las elecciones generales acusando a Gendarmería, la autorización para acompañar las urnas abrió una nueva arista. Sin embargo, Arriba Neuquén, el sello que organiza el operativo de fiscalización, indicó que la cantidad de fiscales limita la posibilidad de desarrollar la tarea. Además, en las últimas horas LLA apuntó contra grupos organizados que cruzarían las fronteras por las elecciones, luego de las denuncias por fraude.

Leandro López, principal armador de Arriba Neuquén, confió a Diario RIO NEGRO «creo que vamos a cubrir las 1700 mesas en la provincia». Indicó que «quizás haya faltante en algún paraje o zona rural».

La justicia electoral autorizó a los fiscales de La Libertad Avanza (LLA) a acompañar el seguimiento de las urnas una vez finalizado el balotaje del domingo próximo tras el escrito que presentó el partido sobre supuestas irregularidades.

En el texto, LLA solicitó a la Justicia «participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación» del proceso electoral del balotaje del domingo próximo.

La respuesta judicial fue que los hechos informados -ya que no se trata de una denuncia formal sino de cuestiones que se hacen saber a la justicia-, han sido «puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales» y que los fiscales «podrán participar de la tarea de custodia» solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación.

Desde el espacio de Arriba Neuquén, comunicaron que aún no se definió si acompañarán las urnas. «Vi que llegó una notificación de que podemos hacerlo, y designar a algunas personas, pero lo vamos a estar definiendo hoy«, expuso López.

Indicó que la cantidad de fiscales que dispone el partido limita la posibilidad de realizar la tarea. «Tenemos la facultad de hacerlo pero no sé si vamos a disponer de gente para acompañar todas, o quizás alguna sí y otra no, según las ciudades», expuso. «Si tenemos gente, lo vamos a hacer y sino, confiamos que igualmente va a funcionar», garantizó.

Qué dijeron desde Neuquén por las advertencias de LLA de que se cometa un «fraude» electoral

El escrito informativo que presentó LLA a la justicia, desliza la posibilidad de que se cometa un «fraude» electoral. Argumentaron que en las elecciones pasadas (las celebradas el 22 de octubre) sus adherentes denunciaron «irregularidades» en las redes.

La presentación consta de cuatro páginas donde no se efectúa denuncia alguna sino que «se hace saber» al juzgado a cargo de la jueza federal María Romilda Servini, que es necesario prestar atención «en determinados momentos en los que podría configurarse fraude».

El argumento es que «aparece la Gendarmería, durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral», agrega.

López, de Arriba Neuquén, consideró que «hubo sospechas de algunas personas, pero es lo que se vio en redes sociales, es más de otras provincias».

«En octubre en Neuquén ganó Milei, tuvimos un buen resultado y no detectamos nada que nos llamara la atención», afirmó. «Vimos lo mismo que vio todo el mundo, que eran algunas situaciones que llamaban la atención, pero no se puede afirmar su fue fraude o no», comentó.

López defendió el proceso en Neuquén, aunque garantizó que «hay que tomar recaudos y hacer el mayor esfuerzo posible para garantizar que no haya posibilidad de hacer nada extraño». «Estamos bastante organizados, con mucha gente que se sumó, creo que no va a pasar nada y no debería haber mayor problema«, confió.

La Libertad Avanza apunta a las fronteras, tras las denuncias infundadas de fraude

Después de la presentación acusando a la Gendarmería y la habilitación a los fiscales libertarios a seguir las urnas, la Libertad Avanza pidió ante la Cámara Nacional Electoral que ordene particular atención a Dirección Nacional de Migraciones sobre la eventualidad que grupos organizados sean ingresados a territorio argentino para poder votar en las elecciones del próximo domingo.

El planteo es para que se ordene al organismo y en las fechas cercanas previa y posterior a las elecciones del domingo, en cuanto al ingreso y egreso de personas a la Argentina y provenientes de países limítrofes.

Si bien no está prohibido que un ciudadano argentino ingrese al país para ir a votar, Santiago Viola, el apoderado de Libertad Avanza, apuntó a grupos organizados.

Incluso, de aquellos que se trasladen con boletas con “cualquiera de las alianzas participantes de la segunda vuelta y con elementos de propaganda política”.

El pedido está fundado en la “legalidad y transparencia del acto electoral” del próximo domingo tal cual señalaron en la presentación.