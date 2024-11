Qué informes pidió la comisión investigadora, tras la suspensión a Gloria Ruiz: lo informó Coggiola

Se conformó la comisión investigadora que evaluará la «inhabilidad moral» de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Sus integrantes son los presidentes de bloque de la Legislatura de Neuquén. ¿Qué informes pidió la comisión?

Escuchá los detalles por Carlos Coggiola, diputado de Neuquén Federal, en RÍO NEGRO RADIO:

En dialogo con RÍO NEGRO RADIO, el diputado provincial brindó detalles sobre la primera reunión de la comisión investigadora y aseguró que «la comisión no tiene plazos para trabajar, lo que tiene plazo son los 30 días hábiles de la suspensión».

En este sentido detalló que la comisión solicitó una serie de informes a: «la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, Banco Provincia de Neuquén y otras entidades bancarias. De manera interna se pidió informes a tesorería, contaduría, personal, entre otros».

Coggiola sobre las palabras de Gloria Ruiz tras su suspensión: «Se limitó a echar culpas»

El diputado Coggiola habló sobre los dichos de Gloria Ruiz y manifestó que «indudablemente se ha limitado a echar culpas. Tiene un hermano imputado por utilizar fondos públicos para plazos fijos personales, está cuestionada la adquisición de vehículos, designó personas en lugar de otros. No hizo un informe, no dio una explicación, no dijo anda».

Y en este sentido agregó: «No comparto la posición porque lo que tiene que hacer es defenderse. Solo echa culpas y habla de persecución».

Quiénes integran la comisión investigadora de Gloria Ruiz

Este jueves fue el primer encuentro de la comisión que investigará a Gloria Ruiz. Estuvieron presentes fueron: Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), Carlos Coggiola (Neuquén Federal), Francisco Lépore (Avanzar), Ernesto Novoa (Comunidad), Gabriel Álamo (MPN), Damián Canuto (PRO-NCN), Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA), Carina Riccomini (Juntos), Darío Peralta (Unión por la Patria) y César Gass (UCR).

También Zulma Reina (Comunidad), quien convocó a los legisladores como vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura. En la reunión de hoy, los presidentes de bloque eligieron a Guillermo Monzani para ocupar la presidencia y a Francisco Lépore para la secretaría.

Según la resolución que aprobaron ayer los diputados, la comisión investigadora será la encargada de «analizar las pruebas relacionadas con los hechos denunciados que pesan sobre la vicegobernadora, garantizando su derecho a la defensa y el debido proceso».