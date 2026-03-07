Qué se juega Javier Milei en su nueva gira por Estados Unidos

El presidente Javier Milei se trasladó a Estados Unidos para participar de dos eventos que tienen pocos días de distancia y una magnitud importante para él. Se trata de la cumbre “Escudos de las Américas”, un foro regional ideado por Donald Trump para «promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región». Y la “Argentina Week”, el road show de inversiones en donde tomará contacto con empresarios y exhibirá el respaldo político que tiene su gestión junto con gobernadores.

Qué se juega Javier Milei en Estados Unidos

En la primera parada, el jefe de Estado tratará de mostrarse como un líder de carácter regional, que derrotó “al populismo” en su país y logró con las “ideas de la libertad” ordenar la macroeconomía, con el descenso de la inflación como principal logro. Lógicamente, tiene la posibilidad de enseñar su alineamiento pleno, y reconocido por Trump, a los Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad.

Pese a que no pretende romper definitivamente puentes con un socio comercial de relevancia como China, Milei deberá dar señales de distancia con el gigante asiático en este cónclave, en pos de neutralizar la presencia que existe en la región. Y que es un objetivo que persigue la Casa Blanca.

Después de esta parada, aparece en el itinerario del libertario una actividad de importancia mayúscula para el futuro de su gestión: el “Argentina Week”. Con agenda definida desde este martes, el economista deberá explicar que las leyes que consiguió en sesiones extraordinarias, como la reforma laboral y la media sanción de ley de Glaciares, poseen la capacidad de atraer inversiones en su exposición ante distintos ejecutivos ávidos de escuchar al libertario explicando el rumbo de su gestión.

Justo en momentos en los que necesita, y prometió, dar cuenta de que la economía puede crecer, que los salarios recuperarán poder adquisitivo y la generación de empleo será una realidad constante. “La economía crecerá como pedo de buzo”, llegó a decir.

El problema que tiene, y que piensa omitir, es que las dos leyes claves que celebró la semana pasada tienen cuestionamientos y demoras. El proyecto de reforma laboral, por ejemplo, ya cuenta con un amparo de la CGT por inconstitucionalidad. La central obrera básicamente objetó los artículos que definen el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad y sostiene que colisiona con la carta magna. Es una incógnita qué dirá el fallo, pero se anticipa una pelea larga que culminará en la Corte Suprema.

La ley de Glaciares tendrá audiencias públicas el 25 y el 26 de marzo, antes de la firma de su dictamen, que fuentes libertarias prevén recién en abril, con debate en el recinto también en ese mes. Estas audiencias complican los tiempos del oficialismo, que pretendía tener lista la normativa, sancionada en Diputados y promulgada, en los primeros días de este mes. Algo que ya no será posible y que puede despertar incógnitas entre los ejecutivos que calculan inversiones.

De todos modos, para no alterar ánimos, Milei aprovechará para relatar que su plan de gobierno, luego de algunas complicaciones en el Parlamento debido a la falta de acuerdos, tiene solidez y futuro con el respaldo de los gobernadores.

La administración libertaria tiene confirmada la participación de Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes tomarán la palabra en el panel cuya temática gira en torno a la minería estratégica y minerales críticos. Con esa foto, Milei apuesta a ahuyentar cualquier tipo de duda y manifestar que su gobierno se encuentra en su mejor momento.

NA