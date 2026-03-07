Javier Milei se reencuentra con Donald Trump en Estados Unidos: almuerzo y cumbre del Escudo de las Américas

El presidente Javier Milei puso en marcha su gira internacional. El viernes, junto a su comitiva, despegó desde Argentina rumbo a Estados Unidos donde se espera que tenga una estadía de cinco días.

La agenda presidencial inicia este sábado cuando el mandatario se reencuentre con su par estadounidense, Donald Trump. Ambos mandatarios, junto a otros líderes latinoamericanos, participarán de la cumbre del Escudo de Las Américas y también compartirán un almuerzo.

Javier Milei en Estados Unidos: las actividades de este sábado

Según la agenda oficial de la gira, compartida por el Gobierno, Javier Milei tiene previsto marcar su asistencia en la Cumbre «Escudos de las Américas» a las 14, hora argentina. Luego a las 15.15 formará parte del almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump en Florida.

Esta cumbre nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas al republicano, se trata de una organización impulsada por Trump que está orientado a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular, de acuerdo con lo informado por las autoridades de EE.UU. Además, otro de los objetivos es neutralizar la presencia de China en la región.

Hasta el momento solo confirmaron asistencia, además de Javier Milei, los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Cuando finalice la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala.

La vista del libertario a Trump terminará a las 21.30, cuando inicie su partida a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.