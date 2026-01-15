«No vamos a parar hasta encontrar al asesino»: el mensaje de Ignacio Torres sobre el femicidio de Valeria en Comodoro Rivadavia

La conmoción por el hallazgo del cuerpo de Valeria Schwab (38) en el Cerro Chenque escaló rápidamente al plano político. El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, utilizó sus redes sociales para fijar una postura determinante sobre la investigación, calificando el hecho como un ataque cobarde y confirmando que el Gobierno provincial ya trabaja junto al Ministerio Público Fiscal (MPF).

«No vamos a parar hasta encontrar al cobarde asesino de Valeria», sentenció Torres a través de su cuenta de X.

No vamos a parar hasta encontrar al cobarde asesino de Valeria. Desde el primer momento me puse en contacto con el fiscal y estamos trabajando coordinadamente con la Justicia para dar con el responsable y asegurarnos que se pudra en la cárcel. — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 14, 2026

El mandatario aseguró estar en contacto directo con el fiscal de la causa desde el primer momento y fue tajante respecto al futuro del responsable: «Estamos trabajando coordinadamente con la Justicia para dar con él y asegurarnos de que se pudra en la cárcel«.

Comodoro en las calles: el pedido de justicia por Valeria Schawb

En paralelo a las definiciones del Ejecutivo, la comunidad de Comodoro Rivadavia transformó el dolor en movilización. Familiares, amigos y vecinos de Valeria se concentraron este miércoles a las 18 horas en la Plaza de la Escuela 83, el punto neurálgico de las protestas en la ciudad.

La marcha, que se desarrolló bajo un clima de profundo reclamo, tuvo como ejes principales:

«Vivas nos queremos», un lema que volvió a resonar para visibilizar la violencia de género en la región. Pedido de celeridad: La familia exigió que los peritajes de las cámaras de seguridad y la autopsia no sufran demoras burocráticas para identificar al agresor.

La familia exigió que los peritajes de las cámaras de seguridad y la autopsia no sufran demoras burocráticas para identificar al agresor. Seguridad urbana: El reclamo también apuntó a la vigilancia en zonas de recreación como la costanera y el Cerro Chenque.

Una investigación bajo la lupa: cómo avanza la causa en Comodoro Rivadavia

El pronunciamiento de Torres le imprime una carga de presión extra al fiscal Marcelo Crettón, quien maneja los tiempos técnicos de la autopsia y el análisis de cámaras. Con la movilización en las calles y el compromiso público del gobernador, la resolución del caso se ha convertido en la prioridad absoluta de la agenda de seguridad en Chubut.

Por el momento, la zona donde fue hallada la trabajadora petrolera permanece bajo custodia, mientras se esperan los resultados forenses que permitan formalizar la carátula de femicidio y avanzar con las órdenes de detención pertinentes.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.