Femicidio en Comodoro Rivadavia: los avances en la causa que investiga la muerte de Valeria Schwab

La Justicia de Comodoro Rivadavia busca cerrar el cerco sobre el responsable del crimen de Valeria Schwab (38), cuyo cuerpo fue hallado esta madrugada en un barranco frente a la costanera local. Tras confirmarse que el cadáver presentaba escoriaciones y signos de criminalidad, el fiscal Marcelo Crettón ordenó un despliegue masivo de la Brigada de Investigaciones para reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

El foco de los investigadores está puesto ahora en los domos de seguridad y cámaras privadas del sector conocido como Eureka y los accesos al Cerro Chenque. El Ministerio Público Fiscal busca detectar patrones sospechosos o vehículos que hayan circulado por la zona el martes por la tarde, momento en que Valeria salió a caminar y perdió contacto con su familia.

«Estamos analizando cada registro fílmico para determinar si fue interceptada en el camino», informaron, mientras el área de Criminalística procesa las muestras de ADN recolectadas en la escena del hallazgo.

La clave legal para el cambio definitivo de carátula reside en la autopsia forense que se realiza durante la jornada de hoy. Este informe será el que determine no solo la causa de muerte, sino también si existió ensañamiento o signos de defensa, elementos fundamentales para que el MPF formalice la acusación por femicidio.

Por ahora, la cautela técnica de la Fiscalía contrasta con la urgencia del poder político, luego de que el Gobierno provincial asegurara que no descansarán hasta que el asesino «se pudra en la cárcel».

El despliegue en la zona en la que hallaron el cuerpo de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

El hallazgo se produjo cerca de las 4 de la mañana, en un barranco de difícil acceso que es utilizado frecuentemente por deportistas. El fiscal Crettón explicó que la preservación de la escena fue exitosa, lo que permitió a los peritos levantar rastros que podrían ser determinantes.

En el lugar, se recolectaron muestras en el terreno y en la vestimenta de la víctima para buscar rastros de ADN ajeno. Ahora, se analizan las últimas comunicaciones y la geolocalización del celular de Valeria para determinar el punto exacto donde el dispositivo dejó de emitir señal.

Desde el MPF recalcaron la importancia de la colaboración ciudadana. Al tratarse de un sector de alto tránsito peatonal durante las tardes de verano, se solicita que cualquier persona que haya visto movimientos inusuales, vehículos estacionados en banquinas o personas en actitud sospechosa cerca del sector Eureka, se acerque a declarar bajo reserva.

En paralelo, el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) tomó contacto con los familiares de Valeria Schwab. Los profesionales del equipo especializado brindan contención psicológica y asesoramiento legal, mientras la ciudad espera que los peritajes arrojen el nombre del primer sospechoso de este brutal ataque.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.