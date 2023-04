«¡Que use un espejo!»: la respuesta del albertismo a «Wado» De Pedro por decir que «hay funcionarios que no funcionan»

El núcleo duro del albertismo salió hoy al cruce del ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» de Pedro, quien volvió a insistir con la idea de que en el Gobierno hay «algunos funcionarios que no funcionan».

«¡Que use un espejo!», fue la filosa respuesta de una fuente con acceso directo al despacho presidencial ante la consulta de la agencia NA respecto de cómo tomaron en la Casa Rosada las críticas realizadas por el ministro del Interior.

Luego de participar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza del lanzamiento de «Aerolíneas Argentinas Cargo», con la presentación de un Boeing 737-800 adaptado para realizar exclusivamente operaciones de carga aérea, De Pedro volvió a cuestionar a sus pares dentro del Gabinete nacional.

«El actual gobierno, nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía, con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve una actitud y que no se está haciendo todo lo que hay que hacer y también tiene algún tipo de desesperanza»,

apuntó De Pedro en declaraciones televisivas.

La frase de Cristina Fernández reversionada

A menos de 24 horas de la renuncia del jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, el ministro del Interior reeditó la frase que instaló la vicepresidenta Cristina Kirchner en una carta publicada en octubre de 2020, donde habló de la crisis económica y reconoció que había «funcionarios que no funcionan».

«¿Por qué él sí funciona? Además, ¿desde cuándo trabaja de fiscal de sus compañeros de Gabinete?», dispararon desde el interior del albertismo, aunque algunos integrantes de la mesa chica del presidente Alberto Fernández optaron por permanecer en silencio.

En esa línea, las fuentes consultadas destacaron: «Es el ministro político de un Gobierno que perdió en el 2021, que está desarmado y desacoplado con 19 provincias desdoblando las elecciones«.

«Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ‘Wado’. Tiene una gran capacidad de autocrítica», ironizaron desde la Casa de Gobierno, para luego considerar que «no es el momento de seguir tirándole nafta al fuego».

Con las declaraciones de De Pedro, quien evitó dar nombres propios a la hora de apuntar contra sus compañeros del Gabinete nacional, un sector del albertismo afirmó que los dichos del ministro del Interior tienen «una manera intencionalidad política».

«Wado busca diferenciarse de la gestión de Alberto, de la cual él es parte, porque quiere ser precandidato a Presidente y cree que así suma puntos», sentenciaron fuentes con despacho en Balcarce 50, dejando nuevamente en evidencia las turbulencias políticas que atraviesa el Frente de Todos.

Fuente: Noticias Argentinas