Quiebre entre Javier Milei y Victoria Villarruel: los gestos que la hicieron «casta» para el presidente

Desde el entorno de Victoria Villarruel se ha hecho trascender que la vicepresidenta medirá cuándo responder los dichos del Presidente Milei que la ubicaron en un papel absolutamente ajeno a las decisiones políticas del gobierno libertario. Milei, en una entrevista, reconoció que solo tiene un “diálogo institucional” con la vicepresidenta, con quien compartió el 1 de noviembre un acto de la Policía Federal en el que apenas cruzaron un saludo pese a compartir el palco, y desde entonces no hubo ningún otro contacto.

El silencio de la vicepresidenta es sugestivo pero suena calculado, como la agenda paralela a la Casa Rosada que la lleva a recorrer provincias con el objetivo de estrechar vínculos con gobernadores y productores locales. Esa agenda es interpretada por el círculo íntimo de Milei (su hermana Karina y el asesor Nicolás Caputo) como la decisión de Villarruel de avanzar en un armado propio y diferente a La Libertad Avanza.

Citan varios ejemplos de la agenda paralela a la Casa Rosada. Días atrás Villarruel visitó Concepción del Uruguay donde destacó la labor de “nuestros excelentes técnicos del INTA”, en los desarrollos de las variedades de arroz. “¡Una articulación público privada que nos llena de orgullo! ¡Más INTA, más desarrollo biotecnológico, más producción y más Argentina!”, publicó la vicepresidenta en la red social, en momentos en el que el Ejecutivo impone recortes presupuestarios a organismos estatales ligados a la ciencia, la tecnología y la producción.

El 20 de noviembre Villarruel celebró el Día de la Soberanía Nacional con un discurso diferente a la Casa Rosada: “Día de la Soberanía Nacional. Cuando la Azul y Blanca se plantó ante las dos mayores potencias colonialistas de la tierra. Hazaña americana recompensada con el sable del Libertador José de San Martín. Gloria y Honor a los bravos de la Vuelta de Obligado. ¡Viva la Patria!”, celebró en un tono nacionalista que choca con la fraseología libertaria.

Un día antes, al cumplirse el año del triunfo electoral de La Libertad Avanza, Villarruel publicó un tuit amistoso con Milei en el que le agradeció por haberla elegido como su vice. Pero el mensaje tuvo nula repercusión en la Casa Rosada. Algo similar ocurrió cuando Villarruel felicitó en las redes a Milei por su cumpleaños, sin que el mensaje fuera replicado por el presidente como hizo con los enviados por sus ministros y colaboradores.

Después de que Milei asociara a Villarruel con la casta y afirmara que la vicepresidenta “no tiene ningún tipo de injerencia” en el gobierno, además de no participar de las reuniones de gabinete, libertarios emblemáticos como la diputada Lilia Lemoine y el escritor Nicolás Márquez se afirmaron en sus imputaciones de “traidora”.

En un tono más bajo, el vocero presidencial dijo que el Presidente no piensa pedirle la renuncia y Guillermo Francos pidió no tomar con tanta literalidad al presidente, aunque admitió el nudo del conflicto: reconoció que desconocía hasta dónde llega “la ambición política” de Villarruel.

El ministro de Economía, Luis Caputo, el jueves a la noche, en una entrevista a TN, dijo sobre Villarruel: “Me llevo bien con Vicky, pero en realidad no tengo relación. Estamos en los dos extremos, yo estoy en la parte ejecutiva y ella en la parte institucional”. Ratificó que la vice está al margen de la gestión y del rumbo del gobierno. “Ella lidia con la casta, está ahí con la casta”, dijo en relación al papel que cumple en el Senado.

Villarruel cada vez más lejos de La Liberad Avanza 2025

Más allá de los roles de Villarruel en el gobierno, es un hecho que está completamente afuera de la etapa electoral que el oficialismo se prepara para afrontar en 2025. El armado de las listas pasa por Karina Milei y Caputo, quienes a su vez tienen conversaciones con el PRO. Nadie contempla a Villarruel, que por ahora solo cuenta con el senador nacional Francisco Paoltroni, expulsado del bloque libertario.

La vice nunca integró La Libertad Avanza, y los resquemores internos se arrastran desde la campaña electoral cuando el villarruelismo iba con banderas propias, distintas a las libertarias.

Mientras algunos esperan la respuesta de Villarruel, la próxima semana el Senado estará en el centro de la discusión política. El miércoles asistirá Francos para dar un informe de gestión y mientras que el peronismo ejercerá presión para sesionar el jueves: ese día, con 33 senadores, Unión por la Patria podría forzar la anulación del DNU relacionado al canje de deuda, algo difícil de bloquear por Villarruel, quien logró que el Senado no sesione hace dos meses para evitar esta encrucijada.

El tuit de Villarruel calificando de colonialista a Francia, sus críticas a los acuerdos firmados con Gran Bretaña por Malvinas, el acercamiento de la vice a María Estela Martínez de Perón, son algunos de los gestos que marcaron las diferencias en este casi año de gobierno.

El jefe del bloque libertario bonaerense e influyente dirigente nacional de LLA, Agustín Romo, dijo que Villarruel, además de cumplir su rol institucional, debe “defender la agenda el presidente”.

“Ella dice que se siente fascinada por la alta política, yo no me siento fascinado. Todo lo contrario, no me gusta, me producen asco”, dijo Romo sobre declaraciones de Villarruel, en la que destacó el trabajo de los senadores. “Alta política en serio”, definió la vicepresidenta, lejos del apelativo “casta” impuesto por Milei. Pese a insistir en la crítica a la agenda propia de Villarruel, Romo dijo no animarse a llamarla “traidora”, como viene ocurriendo en las redes sociales de parte de sectores libertarios.

El consultor político Lucas Romero dejó una definición sobre el nuevo desencuentro entre el presidente y su vice: “Ya es bastante evidente que ‘Casta’ no es un atributo ni una cualidad de las personas, sino una unidad de medida de la distancia que alguien tiene de Javier Milei. Si estas cerca de Milei dejas de ser casta, si te alejas pasas inexorablemente a ser casta”.