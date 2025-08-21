Quién es Alejandro Vilches, el interventor de la Agencia de Discapacidad que designó Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei designó a Alejandro Alberto Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de la salida de Diego Spagnuolo por un escándalo de supuestos pedidos de coimas. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó que la principal misión del nuevo funcionario será realizar una profunda auditoría en el organismo.

La designación de Vilches se formalizó a través del Decreto 599/2025, que también oficializó la remoción de Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis. Este cambio en la cúpula del organismo ocurre en medio de una fuerte crítica de la oposición, que exigió explicaciones por la filtración de audios que involucran al exfuncionario.

Según Adorni, la intervención busca «romper» con el manejo de las pensiones por invalidez, las cuales, según el vocero, «han sido históricamente una caja de la política». En este marco, el interventor deberá profundizar la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones para garantizar el acceso a los derechos de quienes realmente lo necesitan.

Alejandro Vilches, el médico interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Según informaron medios de Buenos Aires como Infobae, Alejandro Alberto Vilches es un médico egresado de la Universidad del Salvador con una amplia trayectoria en la gestión pública.

Hasta su nombramiento, se desempeñaba como Secretario de Gestión Sanitaria, un área dependiente del Ministerio de Salud. Su perfil incluye una especialización en gestión de sistemas de salud tanto públicos como privados.

El nuevo interventor de la Andis también ocupó diversos cargos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina. Además, fue asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en la Cámara de Diputados para la Comisión de Salud y Acción Social.

En la Ciudad de Buenos Aires, se desempeñó como director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud.

Qué pasó en la Agencia de Discapacidad

El escándalo en la Andis se desató a partir de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se menciona presuntos pedidos de coimas. La oposición, al rechazar en el Congreso el veto del Ejecutivo a la emergencia en discapacidad, reclamó públicamente que el exfuncionario dé explicaciones ante los legisladores, llegando a presentar un pedido formal de citación.

Esta situación se suma a otros frentes de conflicto que atraviesa el Gobierno. El Ministerio de Salud, cartera de la que proviene Vilches, fue recientemente golpeado por la causa del fentanilo contaminado que provocó la muerte de más de 100 personas. El caso derivó en la separación del cargo de Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), organismo que tenía a su cargo el control y la fiscalización del laboratorio responsable de la droga adulterada.