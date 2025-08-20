Tensión en el Gobierno por audios filtrados que denuncian pago de coimas: el titular del ANDIS, al borde de la renuncia

Escaló la tensión en el gobierno de Javier Milei por un audio que se filtró del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Al funcionario se lo escucha en una grabación hablando de «pedirle guita a los prestadores» y aseguran que su renuncia es «inminente«. Además, aseguran que una empresa vinculada a Martín Menem está involucrada.

Los audios que serían de Spagnuolo describen un sistema en el que operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, principalmente referido al rubro de medicamentos, con el fin de acceder a contratos oficiales.

Las grabaciones fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval, y luego se viralizaron en distintos medios nacionales.

«Van a pedirle guita a los prestadores”, sostiene el funcionario en una de las grabaciones y luego procede a explicar que estas solicitudes de dinero a las empresas funciona como un costo extra no regulado para garantizar la firma de convenios.

Además de medicamentos, el entramado que sostiene Spagnuolo abarca también otros servicios como internaciones y transporte. «Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, resaltó.

Según informó Infobae, el titular del ANDIS presentará su renuncia luego de que se filtren estos audios. Asimismo, indicaron que otro de los involucrados es una empresa vinculada a Martín Menem, Droguería Suizo Argentina.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, sentenció.

Qué se sabe de los audios filtrados del titular del ANDIS

Por su parte, desde TN informaron que además del presidente de la Cámara de Diputados, el escándalo también incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

“Esta gente está choreando de una manera… A mí me están desfalcando la agencia, a mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente… Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. No, no, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores les van a pedir guita”, revela en uno de los audios.

“Yo no los jodí más, yo me limito a controlar que lo mío esté ordenadito porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas. Y yo ahí no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasó a mis espaldas. Pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, y es lo que a mí me importa también», concluyó el funcionario.