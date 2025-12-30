Quién es Javier Faroni: el empresario de calle Corrientes que se convirtió en la sombra financiera de la AFA

Javier Faroni ya no es noticia por sus éxitos en la calle Corrientes. El empresario teatral quedó en el centro de un sismo judicial tras los allanamientos en su mansión de Nordelta, ordenados en el marco de una investigación por lavado de dinero que salpica directamente a la cúpula de la AFA.

Interceptado por la Policía Federal cuando intentaba viajar a Uruguay, Faroni enfrenta hoy el capítulo más oscuro de una trayectoria que supo navegar con éxito entre el espectáculo, la política y los negocios del fútbol.

El salto a la gestión pública y el «vuelo» con Tapia

Su llegada a los despachos de poder fue de la mano de Sergio Massa, quien lo impulsó como diputado provincial en 2015. Sin embargo, su consolidación como operador de peso ocurrió en 2019, cuando asumió como director de Aerolíneas Argentinas.

Durante la pandemia, Faroni gestionó los vuelos de repatriación de futbolistas. Fue el kilómetro cero de su estrecha relación con Claudio «Chiqui» Tapia. Renunció a la aerolínea de bandera en 2022, acechado por denuncias sobre su patrimonio y bienes no declarados en el exterior.

Lejos de la función pública, el empresario se convirtió en el engranaje comercial más importante del modelo AFA. A través de dos firmas clave, logró el control total de los ingresos más jugosos de la «era Scaloneta».

El poder de Faroni no se detuvo en las fronteras nacionales. En 2024, sorprendió al mundo del fútbol al adquirir el 80% del club Perugia en Italia.

La Justicia Federal ahora intenta determinar si los fondos para esa compra y para su lujosa vida en Nordelta provienen de los contratos que él mismo gestionaba como «agente exclusivo» de la AFA en el exterior.

Chau al blindaje en la AFA: la Justicia levantó el secreto fiscal para Claudio «Chiqui» Tapia

El blindaje de Claudio “Chiqui” Tapia frente a la Justicia empezó a agrietarse. En una medida de alto impacto político y económico, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil del presidente de la AFA. La decisión no solo lo afecta a él, sino que barre con toda la estructura de mando de la calle Viamonte.

Entre ellos se encuentra Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha del «Chiqui» quedó en el centro de la escena, y todos los integrantes de la conducción actual están bajo la misma lupa bursátiz.

La Justicia busca detectar si el dinero que debía ir a la seguridad social fue desviado o utilizado para otros fines dentro del esquema de la Asociación.