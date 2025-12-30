Chau al blindaje en la AFA: la Justicia levantó el secreto fiscal para Claudio «Chiqui» Tapia

El blindaje de Claudio “Chiqui” Tapia frente a la Justicia empezó a agrietarse. En una medida de alto impacto político y económico, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil del presidente de la AFA. La decisión no solo lo afecta a él, sino que barre con toda la estructura de mando de la calle Viamonte.

La lupa judicial se posa sobre una presunta apropiación indebida de aportes previsionales, una maniobra que habría dejado un agujero millonario en las arcas del Estado mientras los ingresos de la Selección batían récords mundiales.

Sin secreto fiscal: a quién más afecta la medida judicial

La orden del juez Amarante es expansiva. No busca solo a Tapia, sino que apunta a su círculo de confianza y a quienes firman los cheques.

Entre ellos se encuentra Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha del «Chiqui» quedó en el centro de la escena, y todos los integrantes de la conducción actual están bajo la misma lupa bursátiz.

La Justicia busca detectar si el dinero que debía ir a la seguridad social fue desviado o utilizado para otros fines dentro del esquema de la Asociación.

Hasta hoy, las cuentas de la cúpula del fútbol argentino gozaban de una opacidad que la Justicia finalmente decidió romper. Al levantar el secreto bursátil, el juez podrá acceder a:

Cuentas bancarias nacionales e internacionales. Inversiones en bolsa y movimientos de activos financieros. Declaraciones juradas frente a la AFIP para contrastar el nivel de vida con los ingresos declarados.

Escándalo en la AFA: por qué se tomó la decisión

Esta medida se da en paralelo a los allanamientos contra Javier Faroni por lavado de dinero. La Justicia sospecha que la desprolijidad administrativa en la AFA no era casual, sino parte de un sistema para mover fondos por fuera del radar estatal.

Mientras los clubes del Ascenso y del Interior (incluyendo los de la Patagonia) atraviesan asfixias financieras, la conducción nacional deberá explicar ahora qué hizo con los aportes de sus empleados y cómo se financia su estructura de poder.