Causa AFA: allanan al titular de una empresa de Estados Unidos por una presunta ruta de lavado de 260 millones de dólares

La tranquilidad de la mañana en Nordelta y el ritmo habitual en la sede de la AFA en calle Viamonte se rompieron en seco. Por orden del juez federal Luis Armella, la Policía Federal desplegó un megaoperativo que sacude los cimientos del edificio que conduce Claudio «Chiqui» Tapia. La sospecha es pesada: un presunto esquema de lavado de dinero que movilizó una cifra astronómica de dólares fuera del radar del Banco Central.

El principal apuntado en esta etapa es el empresario teatral Javier Faroni. Las autoridades allanaron su domicilio en el exclusivo barrio Yacht y lo interceptaron en un movimiento de último momento cuando intentaba viajar a Uruguay. Si bien no quedó detenido, la Justicia le prohibió la salida del país de forma inmediata.

El «Circuito Miami»: cómo funcionaba la maniobra que habría lavado 260 millones de dólares

La investigación, que tiene un capítulo previo en los tribunales de Estados Unidos, pone la lupa sobre la empresa TourProdEnter LLC, constituida por Faroni en Florida en 2021.

En la firma, Faroni era el «agente comercial exclusivo» de la AFA en el exterior y recaudaba contratos millonarios de sponsors globales (como Adidas) y derechos de TV.

Según lo que investiga la Justicia, el dinero, en lugar de ingresar a las arcas de la AFA en Argentina y liquidarse al valor oficial, quedaba depositado en cuentas del Bank of America y JP Morgan. Se estima que entre 2022 y 2025 se triangularon entre 260 y 300 millones de dólares.

Escándalo en la AFA: ¿por qué la Justicia habla de Lavado?

Aunque desde el entorno de la calle Viamonte suelen argumentar que estas maniobras buscaban proteger el valor de los ingresos frente al cepo cambiario y la devaluación en Argentina, para los investigadores se trata de un «circuito oculto».

Al ser la AFA la beneficiaria final, los fondos debían tributar y registrarse en el país. El uso de una sociedad privada en Miami para retener dólares de la Selección Argentina configura, para el juez Armella, una maniobra que excede la ingeniería financiera para entrar en el terreno del delito federal.

Los puntos clave del operativo por el escándalo en la AFA

La Justicia lleva adelante los operativos en tres puntos:

La sede de AFA en Viamonte

El predio de la AFA en Ezeiza

La casa de Faroni

Los efectivos buscaron contratos, libros contables y registros de transferencias internacionales. Se analiza cada contrato firmado desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar.