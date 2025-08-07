La crisis en JSRN daría lugar a dos nuevos bloques en la Legislatura: Pesatti resuelve

El vicegobernador Pedro Pesatti tiene en su poder la resolución para finalmente habilitar la conformación de dos nuevos bloques en la Legislatura, que eran resistidos hasta el momento por el oficialismo, pero la crisis en Juntos Somos Río Negro podría derivar en un accionar más autónomo del presidente del cuerpo.

Las señales están dadas porque la propia Legislatura oficializó el pedido de bloque del legislador César Domínguez por La Libertad Avanza y por otro lado de Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, que pertenecen al flamante partido Creo, pero que quieren llevar el nombre “Cambia Río Negro”, al igual que la alianza que impulsó a Aníbal Tortoriello como candidato a gobernador en 2023.

Los pedidos no son nuevos pero ahora el camino parece allanado. Fuentes de uno de los espacios admitieron a este diario que formalizaron el pedido de bloque tras el quiebre de Pesatti con el gobernador Alberto Weretilneck al no ser elegido para el Senado porque entienden que se abren posibilidades.

En la institucionalidad, Pesatti tiene en su poder la decisión. Ya la tenía desde el año pasado cuando los tres legisladores habían pedido formar un bloque juntos, pero nunca se avanzó. Por reglamento el presidente de la Legislatura debe emitir una resolución si convalida la petición y se espera que llegue para la próxima sesión, que por ahora no tiene fecha.

La conformación de los bloques no significa solo una formalidad sino también espacios y recursos porque deberán tener representación en las comisiones y fondos para la contratación de asesores y secretarios de bloque.

La Legislatura podría pasar a tener nueve bloques

La Legislatura mutará en su composición porque de los siete bloques actuales se pasará a nueve. Hoy están constituidos JSRN; PJ-Nuevo Encuentro; Vamos con Todos; PRO Unión Republicana; UCR; Primero Río Negro; y Coalición Cívica ARI- Cambiemos, este último se conformó en el inicio de la gestión, a pesar de haber sido electos con la lista de la alianza Cambia.

Ibarrolaza y Mc Kidd oficializaron su pedido a fines de julio, aunque desde el año pasado trabajan de manera separada del bloque PRO que integraron inicialmente. Fundamentaron llamarse Cambia Río Negro por la alianza de 2023 que encabezó el líder de su fuerza -Tortoriello- y se ampararon en el artículo 46 del reglamento interno que establece que “los legisladores electos se integrarán en bloques que representarán en la Cámara a los partidos o alianzas de partidos políticos que impulsaron su elección”.

Domínguez había llegado con Primero Río Negro, pero a pocos meses de asumir se apartó del bloque que preside Yolanda Mansilla. Quiso formar bloque con Ibarrolaza y Mc Kidd y luego impulsó su espacio unipersonal, que formalizó en los últimos días, con el nombre de La Libertad Avanza, la estructura que ahora cuenta con reconocimiento como partido de distrito.

En la nota presentada por el libertario anticipó quienes serán sus principales referentes en el bloque: Julián Goinhex como secretario administrativo y a Claudia Pichinian como secretaria legislativa.