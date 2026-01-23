Quinta renuncia en menos de 24 horas en el Gobierno: Carlos Casares dejó su cargo en el Ente Nacional Regulador del Gas

En menos de 24 horas el Gobierno de Javier Milei sumó una quinta renuncia. Después de la medianoche se confirmó que Carlos Casares dejó su cargo como titular del Ente Regulador del Gas (Enargas). En su baja que hizo pública, detalló una serie de puntos donde fijó los hitos alcanzados en su gestión aunque también señaló que no logró satisfacer las expectativas previstas para su rol.

La salida de Casares se suma a los cambios de titularidad en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), y Unidad de Información Financiera (UIF).

Carlos Casares renunció al Ente Nacional Regulador del Gas

Carlos Casares presentó una carta de renuncia y la hizo pública en las últimas horas. En el escrito expresó sorpresa ante la imposibilidad de participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el organismo creado por el Gobierno de Javier Milei que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo.

El funcionario detalló algunas de las tareas más significativas que realizó en su gestión y manifestó: «Era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio«. Sin embargo, «no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando«.

Carlos Casares era titular de Enargas desde enero 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo que elaboró los lineamientos para la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la denominada Ley Bases de Javier Milei.

Durante su gestión se implementaron medidas como la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas; también se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se dio cumplimiento a los requerimientos de gestión establecidos por el Decreto 55/2023. Por su parte, Casares destacó la colaboración de más de 20 profesionales de Enargas en la elaboración de normativas referidas a gas natural y GNL.

Además en el texto recordó que también estuvo a cargo de la implementación de ajustes mensuales en las tarifas de transporte y distribución de gas y se regularizó el tratamiento del traslado del precio del gas en tarifa, mediante la emisión de normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

El funcionario desarrolló en total 21 puntos para describir cada uno de sus avances como una forma de demostrar que pese a lo logrado, aún no pudo cumplir con las expectativas y continuar en la nueva etapa del Gobierno: «Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas», remarcó en su carta.

Con información de Infobae