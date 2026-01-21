ESCUCHÁ RN RADIO
Renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini, y ya tiene reemplazante

La dimisión fue por motivos personales. Quién es el nuevo titular de la cartera.

Redacción

Por Redacción

Luis Pierrini, el ahora exsecretario de Transporte de Nación.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.

En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una importante trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

Quién es Fernando Herrmann, nuevo secretario de Transporte

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).


