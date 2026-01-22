ESCUCHÁ RN RADIO
Política

Encuentro con 80 CEOs y la firma de un acuerdo con Donald Trump: el balance del viaje de Javier Milei a Davos

Javier Milei cerró Davos con reuniones con 80 CEOs, defendió el equilibrio fiscal y reforzó el rol de la Argentina en energía y minería.

Redacción

Por Redacción

Javier Milei. Foto: NA

En su última jornada en el Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei aprovechó para reunirse con 80 CEOs de compañías de primera línea y mostrarse alineado con las políticas en comercio exterior del norteamericano Donald Trump, en este caso con la creación de un grupo a favor de la paz.

Davos: Javier Milei buscó inversiones y ratificó reformas

Javier Milei buscó despejar dudas sobre el rumbo del plan económico y poner sobre la mesa el rol clave que tendrá la Argentina como productor de energía y minería en los próximos años.

El jefe de Estado destacó el equilibrio fiscal logrado por segundo año consecutivo y el consenso conseguido de parte de la sociedad argentina para avanzar por este camino.

Como parte de los temas que mencionó, se ubicaron las discusiones en torno a la reforma laboral, destinada a abaratar el costo de los despidos y reducir el impuesto a las ganancias que pagan las empresas.

Milei también ratificó el compromiso de comerciar con todos los países, incluyendo China, Europa y Brasil. Tras su discurso en el Foro, mantuvo un encuentro con CEOs de bancos y fondos de Wall Street, Europa y Brasil.

Entre los participantes estuvieron los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, mientras que entre los ejecutivos estuvieron Jane Fraser (Citigroup), Jenny Johnson (Franklin Resources), André Esteves (BTG Pactual), Doug Sieg (Lord Abbett), Rachel Lord (BlackRock), Thasunda Brown Duckett (TIAA), y Carlos Torres Vila (BBVA), entre otros.

Entre los presentes hubo ponderaciones hacia el superávit comercial en 2025, por segundo año consecutivo.

NA


Temas

Foro de Davos

Javier Milei

