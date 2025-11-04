Diputados de Rolando Figueroa «dan vuelta la página» tras la elección y hoy empieza el debate de dos créditos

El oficialismo de Rolando Figueroa en la Legislatura dio «vuelta la página» tras el resultado en las elecciones nacionales del domingo 26 y se prepara para iniciar este martes el debate que autoriza al gobernador a tomar dos créditos internacionales por 300 millones de dólares.

El mandatario envió ambos proyectos la semana pasada, finalizados los comicios legislativos en las que obtuvo el segundo lugar detrás de La Libertad Avanza. Son dos de varios que movilizarán a los diputados este mes, tras varias semanas de inactividad para volcarse a la campaña.

«Dimos vuelta la página», aseguró uno de los voceros del bloque rolista en la Cámara, quien adelantó que ahora se concentrarán en darle «velocidad» a las iniciativas del gobierno para llegar con nuevas sanciones antes de fin de año.

En la comisión de Asuntos Constitucionales de este martes, el presidente Ernesto Novoa (Comunidad) armó el temario con las autorizaciones para que Figueroa tome un crédito de 150 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otro por igual monto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las condiciones de ambos préstamos incluyen un plazo total de 32 años para la cancelación, incluidos los años de gracia que pueden ser hasta siete, y una tasa de interés que se definirá al momento del acuerdo.

El destino de ambos créditos es realizar obras de infraestructura de servicios básicos, rutas y regularización de tierras. Figueroa aclaró sobre la urgencia de aprobarlos que el del BIRF ya está en instancias de aprobación del directorio, mientras que el del BID lo empezaría a debatir a comienzos de diciembre.

La ruta de las petroleras

Otro proyecto que comenzarán a tratar los diputados esta semana será el que ratifica el fideicomiso firmado por nueve empresas petroleras para financiar el asfalto de 51 kilómetros de las rutas 8 y 17 y la construcción del bypass de Añelo. Será el miércoles, en la comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte.

La ley busca avalar el acuerdo fue firmado con TMF Trust Company Argentina SA, la firma encargada de administrar el fideicomiso del que participan YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral. También define cómo será el traspaso de la obra como «donación con cargo» una vez finalizada y establece el cobro de peajes para su mantenimiento y repago.

Los diputados también tienen por delante la aprobación de los presupuestos 2026 de los tres poderes del Estado, pero estos tomarían estado parlamentario recién la semana que viene.