Reanunda la obra pluvioaluvional en Cutral Co y habrá corte de calles

La obra del desagüe pluvioaluvional que impulsó el municipio cutralquense se reanudó. En consecuencia, se anunciaron cortes parciales y progresivos de distintas arterias de la ciudad por donde se ejecutará este plan. A diferencia de la última etapa que estuvo concentrada en el canal «chico» que corre paralelo a la Ruta 22, en este tramo se avanzará por los sectores donde hay viviendas. La obra fue presupuesta en $4.400 millones.

La comuna cutralquense dio continuidad a este plan de desagües pluvioaluvionales y fines del año pasado se firmó el contrato con la empresa que se encargará de esta etapa. Es Cocyar S.A. que finalizados los trámites administrativos y de adjudicación empezó con los trabajos. El presupuesto fijado para esta obra se estableció en $4.400 millones.

A diferencia de lo ocurrido en el tramo anterior, donde se hizo la profundización del llamado «canal chico» que corre paralelo a la Ruta 22, ahora se afectará a las arterias donde hay viviendas. El plan de obra previsto es de 330 días corridos.

El municipio informó que desde este martes, se cortará la intersección de las calles Río Negro y Maestro Badilla. Es una de las arterias donde descarga por nivel el agua de lluvias y tormentas en el inicio del canalito.

En este mismo sector se encuentra la terminal de ómnibus -en Río Negro, entre Eguinoa y Badilla- por lo que también se deberán tomar medidas por la entrada y salida de las empresas de transporte de media y larga distancia.

Desde la secretaría de Obras Públicas se indicó que los cortes serán parciales y progresivos en la calzada, según sea el avance de la obra. La idea es que las molestias tanto al tránsito vehicular como peatonal sean las menores posibles, pero las familias del sector afectado deberán tener paciencia. Al mismo tiempo se pidió o toda la población que respete la señalización correspondiente y que continúe por los desvíos provisorios.

Cuando se firmó el convenio entre el municipio y la empresa que resultó ganadora de la licitación, el intendente Ramón Rioseco hizo especial hincapié en que la obra empezará a avanzar en los tramos donde hay viviendas. En consecuencia, solicitó a la población que estén atentos a las indicaciones y que habrá momentos en que no podrán avanzar con los vehículos propios o guardarlos.

La obra que se plantea busca encontrar una solución definitiva al anegamiento de la calle Salta –y su continuidad con La Pampa-; Córdoba y Río Negro- y Carlos H Rodríguez, con algunas arterias transversales que cuando llueve de manera intensa sufren el anegamiento por el escurrimiento natural del terreno.

Las primeras etapas como el tramo que está en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul, y el canal chico ya se finalizaron hace tiempo atrás.