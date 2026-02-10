Plaza Huincul: el intendente aceptó la renuncia a un funcionario y unificó dos áreas claves del gabinete

En las últimas horas, el Ejecutivo de Plaza Huincul tuvo cambios. Se confirmó la aceptación de la renuncia al secretario de Gobierno, Nelson Álvarez. Ante esta modificación, el propio intendente Claudio Larraza informó que, desde hoy, se unificarán las áreas de Gobierno y Desarrollo Social y designó a Anahí Bobadilla, funcionaria que ya estaba en la gestión.

En Plaza Huincul el organigrama fue modificado después de conocerse la dimisión de quien fuera secretario de Gobierno, Nelson Álvarez, desde el principio de la gestión. Álvarez, se había sumado a la administración del intendente Claudio Larraza, por el espacio Juntos por Plaza Huincul. Había sido candidato al sillón municipal. Luego de los comicios de 2023 y ante el triunfo de Larraza resolvió adherir al conjunto de fuerzas políticas de Comunidad y aceptó el cargo en Gobierno.

De todos modos, el espacio político alcanzó una banca en el Concejo Deliberante que la ocupa Viviana Casado. De manera oficial, se confirmó hoy que el intendente Larraza «avanzará en una reorganización del gabinete basada en criterios de optimización y funcionalidad del departamento Ejecutivo».

En ese contexto, se indicó que se unificará la subsecretaría de Desarrollo Social que pasará a estar bajo el área de la secretaría de Gobierno. «El intendente (Claudio) Larraza aceptó la renuncia que le fuera solicitada al secretario de Gobierno, Nelson Álvarez, y que ha dispuesto designar en el cargo de secretaria de Gobierno a Anahí Bobadilla, empleada municipal de carrera», se detalló.

Bobadilla ya había sido convocada por Larraza para ocupar el área de Desarrollo Social en mayo de 2025. Antes de la asunción de la actual administración municipal fue secretaria parlamentaria en el Concejo Deliberante huinculense.

«La nueva designación se enmarca en un proceso de ordenamiento interno del Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento orgánico de las distintas áreas de gobierno, optimizar la coordinación institucional y garantizar una gestión más eficiente al servicio de la comunidad», se detalló en el comunicado oficial.

Por otra parte, agradecieron a Álvarez en la tarea desempeñada y respaldó a Bobadilla en su nueva gestión.

Qué dijo el funcionario saliente

En tanto, el funcionario saliente eligió despedirse a través de sus redes sociales, donde informó la presentación de su renuncia. «Esta decisión marca el cierre de una etapa de profundo compromiso institucional, que asumí con responsabilidad, convicción y respeto por la función pública», subrayó.

Enseguida marcó las diferencias con el rumbo asumido por el actual intendente Larraza. «En contraposición a la orientación que viene construyendo la gestión y debido a diferencias de posturas políticas, no me fue posible llevar adelaten mi función como hubiera querido», puntualizó y por esta razón elevó la renuncia.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de las vecinas y vecinos que oportunamente lo votaron y señaló que el compromiso con la comunidad «permanece intacto, porque trasciende los cargos y se sostiene en los valores y en la cercanía con la gente».