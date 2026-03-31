Recambio en Salud en Río Negro: designaron nueva secretaria y garantizan «continuidad» en la gestión

El Gobierno aseguró que el cambio apunta a sostener la "continuidad" y la "previsibilidad" en el sistema sanitario. Foto: gentileza.

El gobierno de Río Negro definió un recambio en la conducción del área de Salud y oficializó la llegada de Marina Deorsola como nueva secretaria, tras la salida de Sergio Wisky por motivos personales.

La médica, que hasta ahora se desempeñaba como subsecretaria de Programas de Salud de la provincia, asumirá este miércoles y se integrará al equipo que conduce el ministro Demetrio Thalasselis, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema sanitario y continuar con las líneas de trabajo ya en marcha.

Según se informó, el cambio no implicará modificaciones en el rumbo de la política sanitaria, sino que apunta a garantizar continuidad en la gestión y previsibilidad institucional.

En ese contexto, el gobernador Alberto Weretilneck encabezó una reunión junto a autoridades del área y la funcionaria entrante, donde se analizó la situación actual del sistema y se definieron ejes de trabajo para el corto y mediano plazo.

Quién es Marina Deorsola, la nueva secretaria de Salud de Río Negro

Marina Deorsola es médica clínica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, donde también realizó su especialización.

Desarrolló toda su trayectoria en el sistema público de salud, primero en La Plata y luego en el hospital de San Antonio Oeste, donde trabajó como médica clínica.

Desde 2021 se especializa en enfermedades transmisibles, área en la que se desempeñó como referente y coordinadora provincial. En 2023 fue designada subsecretaria de Programas de Salud de Río Negro, participando en el diseño e implementación de políticas sanitarias.

Con su designación, el Gobierno provincial busca «sostener la continuidad de las políticas sanitarias en marcha y reforzar el funcionamiento del sistema». En ese sentido, se apunta a la modernización de los procesos de gestión y el fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud.

Entre los principales objetivos de la nueva gestión aparecen la continuidad de las políticas sanitarias en marcha, la necesidad de dar respuesta a las demandas actuales del sistema y el avance en la modernización de los procesos de gestión. También se buscará el «fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud».

Desde el Gobierno provincial señalaron que el cambio en la Secretaría apunta a sostener el rumbo del área y garantizar la «previsibilidad institucional» y la «continuidad de las políticas públicas», con eje en mejorar la atención en hospitales y centros de salud de Río Negro.