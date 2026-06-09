Recordarán los 50 años del Operativo Cutral Co en la región

En esta semana en la que se recuerdan los 50 años del denominado Operativo Cutral Co, desde la Universidad Nacional del Comahue y organizaciones de Derechos Humanos se llevarán a cabo actividades en distintas ciudades de la región. Serán iniciativas académicas, comunitarias y culturales en Neuquén, Cipolletti, Cinco Saltos y Cutral Co.

Desde el lunes que pasó y a lo largo de la semana, se diagramaron charlas, muestras, talleres y debates sobre el Operativo Cutral Co ocurrido en junio de 1976, recordado desde entonces por sus consecuencias en la historia regional.

El accionar del gobierno militar de ese entonces marcó su presencia con el secuestro y desaparición de personas. Algunas hasta el día de hoy siguen sin ser ubicadas. Hubo algunos casos -como el de dos estudiantes secundarios de Cutral Co y Plaza Huincul– que fueron liberados y participarán de las actividades dando testimonio.

La propuesta que busca mantener activa la memoria de lo ocurrido en eso años está organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Servicio Social, el Módulo Neuquén, junto al Centro de Estudiantes (CETRASO), el Colegio Profesional de Trabajo Social de Neuquén, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Red por los Derechos Humanos de Cipolletti.

La denominada Semana de la Memoria se «consolida como una instancia de fortalecimiento de la memoria colectiva y defensa de las conquistas populares y libertades democráticas», como detallaron los organizadores.

En un contexto global donde resurgen discursos autoritarios, desde la UNCo se reafirmó el «papel como espacio de pensamiento libre y compromiso social«. El lema de la conmemoración es “Mantener viva la memoria, para conocer la verdad y hacer posible la justicia».

Este miércoles, desde las 16:30 en el hall central de la UNCo se instalará la radio abierta; se revitalizará el mural en el Departamento de Alumnos y habrá producción de esténciles. Se dará lectura a los documentos propuestos por las cátedras participantes y los estudiantes. Están invitados estudiantes, docentes y público en general, con una miniferia de emprendimientos.

Para el jueves, desde las 16:30, la convocatoria es en la plaza de la Justicia de Cipolletti. Se hará un recorrido guiado hasta la residencia universitaria la Casa de Leticia, situada en Villegas N° 775. A las 18 está previsto el conversatorio y los testimonios a cargo de la doctora Mariana Giaretto y Gladys Sepúlveda, Élida Sifuentes, Sonia Matano y Dora Seguel, como panelistas. Además se proyectará el documental «Camino de Regreso».

El mismo jueves, pero a las 19:30 en el cine teatro Español de avenida Argentina N° 235 de Neuquén se proyectará Subzona 5.2, un epílogo neuquino de memoria. Es una producción audiovisual, realizada de manera conjunta por el área de Memoria, Verdad y Justicia y el equipo de comunicación de la subsecretaría de Derechos Humanos.

En el documental se reconstruye los ocho tramos del denominado juicio “La Escuelita” y recupera las voces de quienes impulsaron los procesos de justicia y la construcción de la memoria colectiva.

Mientras que el viernes 12 en Cinco Saltos, como parte de la propuesta Baldosas de la Memoria se descubrirá una en homenaje a Jorge Asenjo. Se invita acompañar a los organizadores a partir de las 11:30, en Rivadavia N° 638.