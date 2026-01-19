Davos 2026: la agenda completa de Javier Milei en Suiza, el detalle minuto a minuto

Este lunes 19 de enero de 2026, la ciudad de Davos abre sus puertas para la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF). Bajo el lema «El espíritu del diálogo», la cumbre busca reconstruir la confianza en un escenario de fragmentación geopolítica e incertidumbre económica.

Para el presidente Javier Milei, el evento representa el escenario para defender su modelo de libertad frente a lo que denomina la «amenaza del colectivismo» en Occidente.

Milei en Davos: el cronograma completo de una semana clave para la Argentina

Según informaron desde Presidencia, el cronograma que seguirá Javier Milei en Davos será el siguiente:

Lunes 19 de enero | 21 horas. Partida del vuelo especial que conduce al Presidente hacia la ciudad de Zúrich. Posteriormente se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15:30 (hora local).

Martes 20 de enero | 17:00 (Arg) / 21:00 (Suiza). Encuentro del Presidente con Maurice Ostro (a confirmar).

Miércoles 21 de enero | 06:05 hs (Arg) / 10:05 hs (Suiza): Breve saludo al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. 06:15 hs (Arg) | 10:15 hs (Suiza): Participación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”. 07:30 hs (Arg) | 11:30 hs (Suiza): Encuentro con CEOs de Bancos Globales. 11:30 hs (Arg) | 15:30 hs (Suiza): Saludo al Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende | 11:45 hs (Arg) / 15:45 hs (Suiza): Intervención del Presidente de la Nación ante el Foro Económico Mundial.

Jueves 22 de enero | 07:05 hs (Arg) / 11:05 hs (Suiza): Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg. A continuación: Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. 14:00 hs (Arg) / 18:00 hs (Suiza): Partida del vuelo especial de regreso hacia la República Argentina.

Viernes 23 de enero | 06:00 hs: Arribo a la ciudad de Buenos Aires.

Qué es Davos 2026 y por qué es la plataforma elegida por Javier Milei para su proyección internacional

Del 19 al 23 de enero de 2026, bajo el lema «El espíritu del diálogo», el Foro recibirá a 3.000 líderes de 130 países. Pero en los pasillos cubiertos de nieve, la expectativa está puesta en el discurso de Milei, quien vuelve a Suiza con la intención de ratificar a la Argentina como el faro del capitalismo de libre mercado.

Aunque nació como un espacio de gestión empresarial, Davos hoy aborda agendas globales complejas:

El gran tema de 2026 es el despliegue responsable de la Inteligencia Artificial (IA). Se busca reconstruir la confianza en un mundo fragmentado por conflictos bélicos y tensiones comerciales.

Históricamente, sectores de izquierda denuncian al foro como el club de la concentración de riqueza, mientras que Milei lo ataca desde el flanco opuesto: acusa a sus líderes de haber sido «cooptados» por ideas socialistas y la agenda del cambio climático.