Guerra Rusia-Ucrania: Mario Ishii pidió un minuto de silencio por los caídos «en Croacia»

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, no quiso dejar pasar la ocasión para referirse al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que tiene en vilo al mundo. Sin embargo su expresión de solidaridad no aludió a Ucrania sino a Crocia. En redes sociales no le perdonaron la equivocación.

“Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Por favor, un minuto de silencio”, dijo el intendente antes de arrancar su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante. En poco tiempo «Croacia» se volvió tendencia en Twitter por esta situación.

Ishii había integrado la comitiva oficial que se reunió con Vladimir Putin a principios de febrero.

🇷🇺🇺🇦 | Un funcionario argentino pidió un minuto de silencio por los caídos en 'Croacia. pic.twitter.com/YGChD3Nex5 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 3, 2022

Algunas reacciones en redes: