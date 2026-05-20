Zonas Frías: Diputados aprobó recortes en subsidios al gas tras negociaciones y tensión política

Tras horas de fervientes negociaciones en las que el Gobierno tuvo que ceder ante gobernadores aliados a cambio de apoyos, La Libertad Avanza logró aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados el recorte a los subsidios al gas en las llamadas Zonas Frías. El proyecto, que ahora pasó al Senado, recibió 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. Los cambios tendrán un fuerte impacto en Córdoba y el gobierno provincial hizo bandera del tema para confrontar con Javier Milei.

La votación de los cordobeses no arrojó sorpresas. Bajo el ala de Martín Llaryora, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Carolina Basualdo y Alejandra Torres no dieron quórum y votaron en contra, al igual que Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba). Los diez libertarios, con Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado a la cabeza, votaron a favor. El único ausente fue Juan Schiaretti, quien según informaron se encuentra de viaje en el exterior.

El oficialismo tuvo que transpirar para lograr el objetivo: el quórum se reunió con lo justo (129 presentes) y a lo largo de la jornada se habló de intentos para boicotearlo. Finalmente, se impusieron las gestiones de los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía) para recompensar por distintas vías a las provincias que colaboraron. El “premio” no quedó plasmado en la ley, aunque ya empezaron a verse algunos gestos concretos.

Caputo se fotografió este mismo miércoles con dos de los gobernadores que garantizaron quórum: el mendocino Alfredo Cornejo y el neuquino Rolando Figueroa. Cornejo había votado a favor de la ampliación de las Zonas Frías cuando era diputado, pero ahora no se despega de Milei y accede a readecuar el régimen. A Figueroa, la Nación le firmó garantías para que tome deuda con el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Los otros mandatarios que ayudaron a habilitar la sesión fueron el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua, que conviven en el bloque Innovación Federal; el tucumano Osvaldo Jaldo, de Independencia; el sanjuanino Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo; el chaqueño Leandro Zdero, que recala en la UCR; y el jujeño Carlos Sadir, que tiene un representante en Provincias Unidas.

Salvo San Juan, el resto de esas provincias recibieron promesas de Santilli sobre futuros subsidios al consumo eléctrico en los meses de verano, según filtró el oficialismo. “Los gobernadores ahora están con los espejitos de colores de la Zona Cálida”, ironizó en un momento del debate el socialista Esteban Paulón, de Santa Fe, provincia que se alineó a Córdoba y tampoco dio quórum.

Fuego cruzado

Córdoba fue ninguneada en las negociaciones y se estima que unos 688.000 hogares de la provincia dejarán de percibir el descuento automático e indiscriminado en la boleta de gas. Son las 13 localidades que se sumaron al régimen de Zonas Frías en 2021, entre ellas la Capital. Por eso, Llaryora se puso al hombro una fuerte campaña en contra y mandó a sus diputados a no dar quórum y rechazar el proyecto.

Encargada de defender la iniciativa en nombre del Gobierno, Rodríguez Machado denunció que el gobernador “se la pasa en un tour mediático” pero “agarró la bandera equivocada: la de ponerle subsidio a los ricos”. Calificó este fenómeno como “Hood Robin”, a la inversa del héroe que le robaba a los ricos para darle a los pobres.

Con los tapones de punta, recordó que tanto Juan Schiaretti (que se ausentó) como José Manuel De la Sota, padre de Natalia De la Sota (quien está en contra de esta modificación) “generaron la Tarifa Social, que también era segmentada, también fue a los sectores vulnerables y también había que inscribirse en una web. Pero ahora no les gusta porque lo hace Milei”.

De la Sota recogió el guante. “Tuvimos que escuchar cosas como que no podemos bancar calefaccionar las piscinas de invierno: es ridículo y una falta de respeto que hablen en esos términos”, dijo. Y agregó: “El Gobierno avanza en esta iniciativa justo en este momento, con salarios derrumbados, con familias endeudadas para comer, con despidos, con jubilados que no tienen remedios ni atención del PAMI”.

Por su parte, Basualdo advirtió: “La política energética de la Nación no puede diseñarse en un escritorio en Buenos Aires. ¿Hasta cuándo van a perjudicar a Córdoba? Se llevan el dinero de las retenciones, se llevan el impuesto a los Combustibles, no transfieren los recursos que les corresponden en materia de Salud, no atienen a los jubilados del PAMI, no hacen obra pública, y ahora se llevan este derecho de los cordobeses”.

Brügge también cruzó a Rodríguez Machado y detalló que las Zonas Frías de Córdoba tienen una temperatura promedio de 6 grados bajo cero en invierno y el consumo promedio de gas es de 1.052 metros cúbicos anuales. “Quitarle este derecho a más de 680.000 usuarios cordobeses es una inequidad territorial que no tiene razón de ser”, dijo.

El proyecto aprobado retrotrae las Zonas Frías a las localidades originales (las regiones de la Patagonia y Cuyo, y Malargüe, en Mendoza) y restringe los subsidios al gas en aquellos lugares que se sumaron en 2021 a instancias de una ley del kirchnerismo. En esos casos, solo percibirán el beneficio las familias inscriptas en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) que acrediten ingresos netos de hasta tres canastas básicas totales (unos $4,3 millones a valores actuales).

Además, el subsidio para los sectores vulnerables dejará de ser del 50% sobre el total de la factura, sino que se calculará solo sobre el precio del gas en origen. “No vamos a subsidiar ni los impuestos ni el cargo fijo, sino el metro cúbico efectivamente consumido. Va a ser un ahorro importante para el fisco”, explicó este miércoles el secretario de Coordinación de Energía, Daniel González.

Alivio para Adorni

Al abrir la sesión por el proyecto de Zonas Frías, La Libertad Avanza bloqueó la que había pedido la oposición para una hora más tarde (a las 11) con el fin de avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Esa segunda citación quedó sin efecto y la ofensiva contra el funcionario pierde fuerza.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió pasar a un cuarto intermedio para dar lugar a la convocatoria opositora, pero Martín Menem se opuso. “No hay un solo antecedente en la historia de que una sesión especial interrumpa otra sesión especial. No voy a ser el primer presidente que autorice eso. La moción de Martínez es improcedente”, replicó el titular de la Cámara.

La discusión reglamentaria se extendió durante más de una hora. Finalmente, Menem puso a votación otro pedido de Unión por la Patria para levantar la sesión del oficialismo, que fue rechazado con 131 votos negativos y 111 afirmativos. Los cordobeses de Llaryora, que buscaban bloquear el tratamiento de Zonas Frías, votaron con el kirchnerismo.

Lo cierto es que a la oposición se le agotan los recursos para avanzar contra Adorni. Aunque algunos diputados, como los de la izquierda, llamaron a insistir la semana que viene, los gobernadores garantes del quórum no se muestran dispuestos a sacar los pies del plato y el quórum, nuevamente, no está asegurado.

Corresponsalía Buenos Aires.