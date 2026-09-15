Reforma electoral: el Gobierno busca votar el paquete completo y acelera el debate en el Senado

Luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) instara al Congreso a no modificar el sistema electoral en la proximidad de los comicios, el Gobierno decidió acelerar el debate con la idea de sancionar la reforma antes de fin de año. El oficialismo apunta a votar el paquete completo y entró en un cortocircuito con sus aliados del PRO, que reclamaron tratar por separado la Ficha Limpia. La discusión alrededor de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) sigue abierta, aunque la opción más firme hasta el momento es la de la suspensión.

El tratamiento del proyecto se reanudó este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aunque no hubo definiciones concretas y se pasó a un nuevo cuarto intermedio, sin fecha de reanudación. Mientras tanto, los bloques dialoguistas e incluso el peronismo harán sus aportes técnicos, aunque las negociaciones políticas trascienden los muros del Congreso y corren por cuenta de la Casa Rosada. Más precisamente, las riendas las lleva el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en tratativas con los gobernadores.

La Libertad Avanza insistió en que buscará votar todo el paquete, que no se acota a las PASO sino que también modifica el financiamiento de los partidos políticos, las campañas electorales, el sistema de afiliaciones y la Boleta Única de Papel, e incorpora la Ficha Limpia, entre otros puntos. En el oficialismo creen que si el proyecto empieza a ser desglosado corren el riesgo de que “no salga nada”. “Todas las reglas tienen igual importancia”, dijo en la comisión la jefa del bloque, Patricia Bullrich.

Esta decisión produjo un chispazo con el PRO, que reclamó tratar de manera independiente la Ficha Limpia. Se trata del impedimento para que personas condenadas por delitos de corrupción (o también otros delitos graves, según distintas propuestas) no puedan ser candidatas a cargos públicos. El Poder Ejecutivo incluyó este apartado en su propuesta, pero los aliados temen que vuelva a caer si el proyecto global fracasa.

“Pedimos discutir aparte la Ficha Limpia dada la importancia que tiene este proyecto, que es de la sociedad, no es de ninguno de los senadores. Lamentablemente el año pasado se cayó. Todo el pueblo argentino sabe lo que pasó en el recinto del Senado. Es importante dar la discusión de forma independiente de la reforma política”, planteó sin éxito el jefe del bloque PRO, Martín Goerling.

Por otra parte, los libertarios no tienen los votos para eliminar las PASO y la opción que asoma con más firmeza es, hasta el momento, la suspensión. Según fuentes del oficialismo, en Casa Rosada no aceptan modificar las primarias, que es la opción intermedia que plantean en el Senado la UCR y la chubutense Edith Terenzi, alineada al gobernador del PRO Ignacio Torres.

En el debate, Bullrich cuestionó la obligatoriedad de las PASO a pesar de que ese mecanismo la catapultó como candidata presidencial tras ganarle la interna de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta. “El carácter obligatorio hace que el que compite aparece disminuido porque ‘está peleándose’ contra uno de su propio partido. Se genera confusión porque algunos compiten y otros no. La competencia aparece como una capitis diminutio sobre los que no la tienen”, opinó.

La titular de la bancada violeta agregó otros argumentos contra las PASO: dijo que “transforman el sistema electoral en un sistema de tres vueltas, le sacan tiempo al Gobierno para gobernar porque prácticamente empieza el año electoral en mayo, y el cuarto año de gobierno queda relegado”.

Tiempos y consensos

La Libertad Avanza se planteó como objetivo sancionar la ley antes de fin de año luego de que, días atrás, la CNE emitiera una acordada en la que instó al Congreso a no alterar las reglas electorales cerca de la fecha de los comicios. Aunque no se trató de un mandato, sí operó como una señal de alerta para el Gobierno.

Si de las PASO se trata, hay un antecedente que aporta flexibilidad: las primarias de 2025 se suspendieron ese mismo año, en el mes de febrero. De todos modos, Bullrich apunta a que la discusión se resuelva antes. “Todavía tenemos un tiempo”, afirmó. El año ordinario en el Congreso termina el 30 de noviembre, pero podría extenderse con un llamado a sesiones extraordinarias.

La exministra de Seguridad no olvidó que la reforma electoral exige mayoría absoluta (37 votos en el Senado y 129 en Diputados) y llamó a construir consensos. “Es bueno que las reformas salgan por acuerdo de todos. Queremos una reforma integral electoral que sea votada por todos, porque son las reglas del juego con las que vamos a jugar”, aseguró.

En ese sentido, sorprendió que el peronismo no le cerrara la puerta a una negociación. El senador Jorge “Coqui” Capitanich blanqueó que están dispuestos a acordar temas como las afiliaciones partidarias y la trazabilidad y la transparencia del financiamiento. Incluso no descartó que el PJ acompañe la Ficha Limpia si se incorpora como exigencia extra para los candidatos un examen toxicológico y psicofísico. En cambio, se muestran a favor de mantener las PASO.

Desde el PRO, Goerling coincidió en que el tema electoral “amerita una discusión seria y profunda sobre un sistema que nos deje cómodos a todos”, aunque reconoció que en el PRO no está saldada la discusión interna sobre las PASO. La UCR, en tanto, tiene su propio proyecto para quitarles a las primarias el componente obligatorio. La discusión sigue abierta.