La sesión del Senado queda en riesgo por la reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal

La Libertad Avanza se preparaba para convertir en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II, pero el festejo corre peligro. Algunas ausencias en el bloque oficialista, sumadas a diferencias en torno al nuevo régimen de biocombustibles, podrían hacer naufragar finalmente la sesión del Senado.

Aunque la decisión se oficializará este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria citada para las 14, el clima en el oficialismo pasó de la expectativa a la resignación. En primer lugar, porque no podrán tener a sus 21 integrantes sentados en sus bancas, debido a las bajas de los senadores Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Francisco Paoltroni (Formosa) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), por motivos de salud o viajes.

A eso se suman cortocircuitos alrededor del proyecto de biocombustibles, que recibió dictamen de comisión días atrás pero sigue en medio de tironeos. Según fuentes al tanto de las negociaciones, planteos de último momento de la Secretaría de Coordinación de Energía complicaron la negociación que venía llevando adelante la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con bloques dialoguistas.

Asimismo, desde el Senado afirmaron a La Voz que otro de los motivos que complican el avance de la ley es que el sector del biodiesel reclama más porcentaje de corte. En el dictamen (que contó con la firma, entre otros, de la peronista cordobesa Alejandra Vigo) quedó establecido que pasaría del 7,5% al 10%, pero según fuentes de la Cámara alta se hizo “sin el acuerdo de las pymes del biodiesel, que siguen quejándose”.

Las idas y vueltas generaron malestar en el bloque Convicción Federal, que es aliado circunstancial del oficialismo y que tiene representadas a las provincias de Tucumán, Jujuy y Catamarca. Las dos primeras, con peso en la producción de bioetanol de caña de azúcar.

“Si no entra la Ley de Biocombustibles en la próxima sesión, tampoco deberíamos tratar Banco Central e Inocencia Fiscal II”, fue el mensaje que enviaron desde el bloque que preside la jujeña Carolina Moisés, molestos porque “en un segundo se tiró por la borda un trabajo de casi dos años, y no se entiende por qué”. Además, se muestran indignados porque “siempre se lleva adelante la agenda del Poder Ejecutivo y no se tienen en cuenta los pedidos de los aliados”.

Mientras tanto, las conversaciones entre la Secretaría de Energía y las cámaras de biocombustibles continúan, con el senador neuquino Pablo Cervi como nexo designado por Bullrich. Sin embargo, no hay garantías de que haya un acuerdo antes del jueves y la sesión, por ende, corre riesgo de postergarse.

Por lo pronto, el Senado reanudó este martes el debate de la reforma electoral, en la que el Gobierno propone eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y este miércoles hará lo propio con el proyecto de Zonas Frías, que modifica el esquema de subsidios al consumo de gas, con un alto impacto negativo en Córdoba.