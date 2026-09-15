Argentina rechazó la guía británica para empresas que operen en las Islas Malvinas

El Gobierno argentino expresó su “más enérgico rechazo” a la guía publicada por el Reino Unido para proteger a las empresas que desarrollen actividades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en medio de la creciente tensión bilateral por las sanciones impulsadas por la administración de Javier Milei.

Malvinas: Argentina cuestionó el respaldo británico a empresas

A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó el documento británico titulado “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, que sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación en el archipiélago ni sobre las compañías que operan allí. Londres también recomienda a las empresas asesoramiento legal independiente ante eventuales medidas argentinas y ofrece asistencia gubernamental si enfrentan presiones en terceros países.

La Argentina, en cambio, reafirmó que los archipiélagos y los espacios marítimos circundantes “son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”.

En ese marco, la Cancillería convocó a los embajadores británico e israelí para entregarles notas de protesta por el proyecto petrolero Sea Lion y las licencias, contrataciones e incentivos vinculados con su desarrollo. Según Buenos Aires, esas medidas vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a no introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras persista la disputa de soberanía.

Sea Lion es un proyecto de explotación de petróleo en aguas profundas, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a cargo de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El consorcio prevé iniciar la extracción en 2028, con una primera fase estimada en 170 millones de barriles.

El Gobierno argentino sostuvo que continuará utilizando las herramientas administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles, aunque reiteró su disposición a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Con información de Infobae