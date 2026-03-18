La Corte Suprema activó la demanda de Buenos Aires contra ANSES: la causa surgió por una deuda previsional de $2,2 billones

La Corte Suprema de Justicia dio un paso clave en el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional al activar la demanda por una deuda previsional que supera los $2,2 billones. El proceso incluye una instancia de diálogo entre ambas partes y marca un avance en un reclamo iniciado en 2024.

El eje de la disputa gira en torno a fondos que la Nación debía transferir para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas. Según la administración bonaerense, esos recursos están respaldados por normativa vigente y su interrupción constituye un incumplimiento.

El conflicto se agravó tras la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar artículos clave del Presupuesto 2023 mediante el DNU 280/2024, lo que afectó directamente las transferencias de la ANSES hacia la provincia.

Frente a ese escenario, Buenos Aires presentó una demanda ante la Corte en abril del año pasado para exigir la restitución de los fondos y su actualización. El reclamo incluye no solo los pagos recientes, sino también diferencias acumuladas de ejercicios anteriores. Este marco eleva el monto total de la deuda.

El desarrollo de la primera intervención judicial

En la audiencia convocada por el máximo tribunal participaron funcionarios bonaerenses, entre ellos el ministro de Economía, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel

Durante la jornada, se acordó abrir una instancia de negociación formal con el Gobierno nacional, tras exponer los argumentos del distrito y reclamaron el reconocimiento del pasivo.

Como resultado de esa primera reunión, la Corte fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, con el objetivo de avanzar hacia una posible solución. Desde la Provincia esperan que en ese plazo haya avances concretos en el reconocimiento de la deuda.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Pablo López (Foto: gentileza)

Desde el gobierno bonaerense valoraron la intervención judicial como un canal institucional ante la falta de acuerdos políticos con la Nación. Consideran que la apertura de este proceso puede facilitar una resolución del conflicto por los fondos previsionales.

A pesar de la situación,la causa por la deuda de Anses es solo uno de los frentes abiertos entre ambas administraciones. La Provincia mantiene al menos siete reclamos contra el Estado nacional por recortes en distintas áreas.

En su conjunto, las tasas disputas incluyen transferencias no automáticas y obras paralizadas, y alcanzan un monto estimado de $15,6 billones. Ante esto el conflicto previsional aparece como uno de los puntos más sensibles dentro de la tensión financiera entre Nación y Buenos Aires.